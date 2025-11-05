Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Una de las retenciones habituales en la GC-1 hacia el sur a su paso por Telde. Juan Carlos Alonso
Tráfico Gran Canaria

Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy miércoles, 5 de noviembre

TRÁFICO ·

Consulta todos los cortes de vías y afectaciones al tráfico este miércoles

CANARIAS7

CANARIAS7

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:13

Comenta

La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por limitaciones viales que exigen la atención de usuarios de la vía. Estas incidencias provienen de dos fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para la conservación de infraestructuras vitales como la GC-1 y la GC-2, y eventos imprevistos. Los sucesos pueden ser accidentes, mal tiempo (especialmente en zonas de cumbre o costa), y la celebración de actos públicos que implican restricciones de tráfico.

Es importante consultar las informaciones oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de cualquier desplazamiento para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras afectadas o con afectación al tráfico hoy, 5 de noviembre, en Gran Canaria.

360º The Challenge

- Aviso: Cierre del tráfico

- Fecha inicio: Del 5 al 9 de noviembre

GC-200 KM 5+600 al 5+200 sentido Agaete/El Risco - Guayedra - Agaete

- Aviso: Afectación al margen

- Descripción: Limpieza de cuneta

- Fecha inicio: 5 de noviembre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

GC-200 KM 1+00 al 3+00 sentido Agaete/El Risco - Agaete

- Aviso: Afectación al margen

- Descripción: Limpieza de obras de fábrica

- Fecha inicio: 5 de noviembre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

GC-2 KM 27+200 al 27+050 sentido Agaete/LPGC - San Isidro - Gáldar

- Aviso: Corte carril derecho

- Descripción: Acondicionamiento de margen

- Fecha inicio: 5 de noviembre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

