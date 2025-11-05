Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy miércoles, 5 de noviembre
TRÁFICO ·Consulta todos los cortes de vías y afectaciones al tráfico este miércoles
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:13
La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por limitaciones viales que exigen la atención de usuarios de la vía. Estas incidencias provienen de dos fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para la conservación de infraestructuras vitales como la GC-1 y la GC-2, y eventos imprevistos. Los sucesos pueden ser accidentes, mal tiempo (especialmente en zonas de cumbre o costa), y la celebración de actos públicos que implican restricciones de tráfico.
Es importante consultar las informaciones oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de cualquier desplazamiento para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras afectadas o con afectación al tráfico hoy, 5 de noviembre, en Gran Canaria.
360º The Challenge
- Aviso: Cierre del tráfico
- Fecha inicio: Del 5 al 9 de noviembre
GC-200 KM 5+600 al 5+200 sentido Agaete/El Risco - Guayedra - Agaete
- Aviso: Afectación al margen
- Descripción: Limpieza de cuneta
- Fecha inicio: 5 de noviembre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h
GC-200 KM 1+00 al 3+00 sentido Agaete/El Risco - Agaete
- Aviso: Afectación al margen
- Descripción: Limpieza de obras de fábrica
- Fecha inicio: 5 de noviembre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h
GC-2 KM 27+200 al 27+050 sentido Agaete/LPGC - San Isidro - Gáldar
- Aviso: Corte carril derecho
- Descripción: Acondicionamiento de margen
- Fecha inicio: 5 de noviembre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h