Atasco de tráfico en la zona del puerto de Las Palmas de Gran Canaria. Cober
Tráfico Gran Canaria

Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy martes 4 de noviembre

TRÁFICO ·

Consulta todas las vías afectadas este martes

CANARIAS7

CANARIAS7

Martes, 4 de noviembre 2025, 09:07

La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por restricciones de tráfico que solicitan vigilancia de usuarios de la vía. Estas incidencias provienen de dos fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para mantener las carreteras seguras como la GC-1 y la GC-2, y eventos imprevistos. Los sucesos pueden ser accidentes, condiciones meteorológicas adversas (especialmente en zonas de cumbre o costa), y eventos especiales que requieren cierres temporales.

Es importante revisar las fuentes oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de salir de viaje para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras afectadas o con restricciones de tráfico hoy, 4 de noviembre, en Gran Canaria.

GC-200 KM 1+00 al 3+00 sentido Agaete/El Risco - Agaete

- Aviso: Afectación al margen

- Descripción: Limpieza de obras de fábrica

- Fecha inicio: 4 de noviembre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

GC-75 KM 7+750 al 7+150 sentido Pagador/cruce GC-700 - Moya

- Aviso: Semáforos

- Descripción: Desbroce y limpieza de margen y cuneta

- Fecha inicio: 4 de noviembre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

GC-200 KM 5+600 al 5+200 sentido Agaete/El Risco - Guayedra - Agaete

- Aviso: Afectación al margen

- Descripción: Limpieza de cuneta

- Fecha inicio: 4 de noviembre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

GC-1 y Avenida Marítima

- Aviso: Cierre de la circulación

- Descripción: Asfaltado. Los cierres serán por fases según el avance de los trabajos: Fase 1: desde el 3 de noviembre hasta finalizar; Fase 2 y 3: desde el 17 de noviembre hasta finalizar. Fase 3 (dirección Las Palmas de Gran Canaria): GC-1 Avenida Marítima PK 1+875 a PK 2+345. Frente a la Comandancia de la Guardia Civil hasta el túnel de San José🔁Desvío: GC-3 circunvalación

- Hora inicio: 23:00h

- Hora fin: 06:00

GC-20 KM 7+740 y desde el KM 4+220 al KM 5+110

- Aviso: Cierre del tráfico

- Descripción: Asfaltado

- Fecha inicio: Del 4 de noviembre hasta finalización de los trabajos.

- Hora inicio: 22:00h

- Hora fin: 06:00:h

