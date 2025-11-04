Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy martes 4 de noviembre
TRÁFICO ·Consulta todas las vías afectadas este martes
Martes, 4 de noviembre 2025, 09:07
La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por restricciones de tráfico que solicitan vigilancia de usuarios de la vía. Estas incidencias provienen de dos fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para mantener las carreteras seguras como la GC-1 y la GC-2, y eventos imprevistos. Los sucesos pueden ser accidentes, condiciones meteorológicas adversas (especialmente en zonas de cumbre o costa), y eventos especiales que requieren cierres temporales.
Es importante revisar las fuentes oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de salir de viaje para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras afectadas o con restricciones de tráfico hoy, 4 de noviembre, en Gran Canaria.
GC-200 KM 1+00 al 3+00 sentido Agaete/El Risco - Agaete
- Aviso: Afectación al margen
- Descripción: Limpieza de obras de fábrica
- Fecha inicio: 4 de noviembre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h
GC-75 KM 7+750 al 7+150 sentido Pagador/cruce GC-700 - Moya
- Aviso: Semáforos
- Descripción: Desbroce y limpieza de margen y cuneta
- Fecha inicio: 4 de noviembre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h
GC-200 KM 5+600 al 5+200 sentido Agaete/El Risco - Guayedra - Agaete
- Aviso: Afectación al margen
- Descripción: Limpieza de cuneta
- Fecha inicio: 4 de noviembre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h
GC-1 y Avenida Marítima
- Aviso: Cierre de la circulación
- Descripción: Asfaltado. Los cierres serán por fases según el avance de los trabajos: Fase 1: desde el 3 de noviembre hasta finalizar; Fase 2 y 3: desde el 17 de noviembre hasta finalizar. Fase 3 (dirección Las Palmas de Gran Canaria): GC-1 Avenida Marítima PK 1+875 a PK 2+345. Frente a la Comandancia de la Guardia Civil hasta el túnel de San José🔁Desvío: GC-3 circunvalación
- Hora inicio: 23:00h
- Hora fin: 06:00
GC-20 KM 7+740 y desde el KM 4+220 al KM 5+110
- Aviso: Cierre del tráfico
- Descripción: Asfaltado
- Fecha inicio: Del 4 de noviembre hasta finalización de los trabajos.
- Hora inicio: 22:00h
- Hora fin: 06:00:h