Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy martes 4 de noviembre

La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por restricciones de tráfico que solicitan vigilancia de usuarios de la vía. Estas incidencias provienen de dos fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para mantener las carreteras seguras como la GC-1 y la GC-2, y eventos imprevistos. Los sucesos pueden ser accidentes, condiciones meteorológicas adversas (especialmente en zonas de cumbre o costa), y eventos especiales que requieren cierres temporales.

Es importante revisar las fuentes oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de salir de viaje para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras afectadas o con restricciones de tráfico hoy, 4 de noviembre, en Gran Canaria.

GC-200 KM 1+00 al 3+00 sentido Agaete/El Risco - Agaete

- Aviso: Afectación al margen

- Descripción: Limpieza de obras de fábrica

- Fecha inicio: 4 de noviembre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

GC-75 KM 7+750 al 7+150 sentido Pagador/cruce GC-700 - Moya

- Aviso: Semáforos

- Descripción: Desbroce y limpieza de margen y cuneta

- Fecha inicio: 4 de noviembre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

GC-200 KM 5+600 al 5+200 sentido Agaete/El Risco - Guayedra - Agaete

- Aviso: Afectación al margen

- Descripción: Limpieza de cuneta

- Fecha inicio: 4 de noviembre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

GC-1 y Avenida Marítima

- Aviso: Cierre de la circulación

- Descripción: Asfaltado. Los cierres serán por fases según el avance de los trabajos: Fase 1: desde el 3 de noviembre hasta finalizar; Fase 2 y 3: desde el 17 de noviembre hasta finalizar. Fase 3 (dirección Las Palmas de Gran Canaria): GC-1 Avenida Marítima PK 1+875 a PK 2+345. Frente a la Comandancia de la Guardia Civil hasta el túnel de San José🔁Desvío: GC-3 circunvalación

- Hora inicio: 23:00h

- Hora fin: 06:00

GC-20 KM 7+740 y desde el KM 4+220 al KM 5+110

- Aviso: Cierre del tráfico

- Descripción: Asfaltado

- Fecha inicio: Del 4 de noviembre hasta finalización de los trabajos.

- Hora inicio: 22:00h

- Hora fin: 06:00:h