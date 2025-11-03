Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy lunes 3 de noviembre

Una de las retenciones habituales en la GC-1 hacia el sur a su paso por Telde.

La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por limitaciones viales que exigen la atención de conductores y planificadores. Estas incidencias provienen de dos fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para mantener las carreteras seguras como laGC-1 y la GC-2, y situaciones no planificadas. Los eventos imprevistos incluyen accidentes, condiciones meteorológicas adversas (especialmente en zonas de cumbre o costa), y eventos especiales que requieren cierres temporales.

Es importante consultar las fuentes oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de salir de viaje para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras cortadas o con afectación al tráfico hoy, 3 de noviembre, en Gran Canaria.

GC-20 KM 7+740 y desde el KM 4+220 al KM 5+110

- Aviso: Cierre del tráfico

- Descripción: Asfaltado

- Fecha inicio: Del 4 de noviembre hasta finalización de los trabajos.

- Hora inicio: 22:00h

- Hora fin: 06:00

GC-150 KM 1+000 al 3+000

- Aviso: Cortes intermitentes

- Descripción: Rodaje documental El Gen

- Fecha inicio: 1, 2 y 3 de noviembre

- Hora inicio: N/A

- Hora fin: 14:00h

GC-200 KM 1+000 al 3+000 sentido Agaete/El Risco - Agaete

- Aviso: Afectación al margen

- Descripción: Limpieza de obras de fábrica

- Fecha inicio: 3 de noviembre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

GC-3, entre la salida 6 (hacia la GC-31) y la bifurcación con la GC-3 y la GC-23, sentido Arucas

- Aviso: Cortes de carril

- Descripción: Instalación de señalización. GC-3, entre la salida 6 (hacia la GC-31) y la bifurcación con la GC-3 y la GC-23, sentido Arucas. El tráfico de la GC-3 se desviará por la Salida 6 hacia GC-31Se permitirá la incorporación del tráfico de la GC-31 hacia la GC-3 sentido 7 Palmas, pero únicamente para el acceso a la rotonda del Lomo Blanco y la GC-112.

- Fecha inicio: 2 de noviembre

- Hora inicio: 23:00h

- Hora fin: 6:00h