Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy lunes 3 de noviembre
Consulta todos los cortes de vías y afectaciones al tráfico este lunes
Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:12
La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por limitaciones viales que exigen la atención de conductores y planificadores. Estas incidencias provienen de dos fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para mantener las carreteras seguras como laGC-1 y la GC-2, y situaciones no planificadas. Los eventos imprevistos incluyen accidentes, condiciones meteorológicas adversas (especialmente en zonas de cumbre o costa), y eventos especiales que requieren cierres temporales.
Es importante consultar las fuentes oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de salir de viaje para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras cortadas o con afectación al tráfico hoy, 3 de noviembre, en Gran Canaria.
GC-20 KM 7+740 y desde el KM 4+220 al KM 5+110
- Aviso: Cierre del tráfico
- Descripción: Asfaltado
- Fecha inicio: Del 4 de noviembre hasta finalización de los trabajos.
- Hora inicio: 22:00h
- Hora fin: 06:00
GC-150 KM 1+000 al 3+000
- Aviso: Cortes intermitentes
- Descripción: Rodaje documental El Gen
- Fecha inicio: 1, 2 y 3 de noviembre
- Hora inicio: N/A
- Hora fin: 14:00h
GC-200 KM 1+000 al 3+000 sentido Agaete/El Risco - Agaete
- Aviso: Afectación al margen
- Descripción: Limpieza de obras de fábrica
- Fecha inicio: 3 de noviembre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h
GC-3, entre la salida 6 (hacia la GC-31) y la bifurcación con la GC-3 y la GC-23, sentido Arucas
- Aviso: Cortes de carril
- Descripción: Instalación de señalización. GC-3, entre la salida 6 (hacia la GC-31) y la bifurcación con la GC-3 y la GC-23, sentido Arucas. El tráfico de la GC-3 se desviará por la Salida 6 hacia GC-31Se permitirá la incorporación del tráfico de la GC-31 hacia la GC-3 sentido 7 Palmas, pero únicamente para el acceso a la rotonda del Lomo Blanco y la GC-112.
- Fecha inicio: 2 de noviembre
- Hora inicio: 23:00h
- Hora fin: 6:00h