Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy jueves 30 de octubre

TRÁFICO ·

Consultas todas las vías afectadas por restricciones y cortes en Gran Canaria este jueves

Jueves, 30 de octubre 2025, 09:07

La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por obras en la carretera que solicitan vigilancia de conductores y planificadores. Estas incidencias provienen de dos fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para mantener las carreteras seguras como la GC-1 y la GC-2, y situaciones no planificadas. Los eventos imprevistos incluyen choques, mal tiempo (especialmente en altas pendientes o costa), y eventos especiales que implican restricciones de tráfico.

Es importante consultar las fuentes oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de salir de viaje para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de los cortes de carreteras o con afectación al tráfico hoy, 30 de octubre, en Gran Canaria.

GC-505 KM 10+500 - Soria - San Bartolomé de Tirajana

- Aviso: Semáforos

- Descripción: Reparar firme

- Fecha inicio: 30 de octubre

- Hora inicio: 07:30

- Hora fin: 15:00h

GC-200 KM 0+500 al 2+00 sentido Agaete/El Risco - Agaete

- Aviso: Afectación al margen

- Descripción: Limpieza de obras de fábrica

- Fecha inicio: 30 de octubre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

GC-654 KM 5+860 ambos sentidos - Risco Blanco - San Bartolomé de Tirajana

- Aviso: Precaución

- Descripción: Reparar firme

- Fecha inicio: 30 de octubre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

GC-200 KM 5+600 al 5+200 sentido Agaete/El Risco - Guayedra - Agaete

- Aviso: Afectación al margen

- Descripción: Limpieza de cuneta

- Fecha inicio: 30 de octubre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

