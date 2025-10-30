Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy jueves 30 de octubre
TRÁFICO ·Consultas todas las vías afectadas por restricciones y cortes en Gran Canaria este jueves
Jueves, 30 de octubre 2025, 09:07
La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por obras en la carretera que solicitan vigilancia de conductores y planificadores. Estas incidencias provienen de dos fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para mantener las carreteras seguras como la GC-1 y la GC-2, y situaciones no planificadas. Los eventos imprevistos incluyen choques, mal tiempo (especialmente en altas pendientes o costa), y eventos especiales que implican restricciones de tráfico.
Es importante consultar las fuentes oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de salir de viaje para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de los cortes de carreteras o con afectación al tráfico hoy, 30 de octubre, en Gran Canaria.
GC-505 KM 10+500 - Soria - San Bartolomé de Tirajana
❌Semáforos❌— CarreterasCabGC (@carreterasCabGC) October 30, 2025
Reparar firme
🛣️GC-505 KM 10+500 - Soria - San Bartolomé de Tirajana
🗓️30 de octubre
⏰07:30 a 15:00h.#CarreterasGC @guaguasglobal @FET_CANARIAS pic.twitter.com/CYNRfdDZxU
- Aviso: Semáforos
- Descripción: Reparar firme
- Fecha inicio: 30 de octubre
- Hora inicio: 07:30
- Hora fin: 15:00h
GC-200 KM 0+500 al 2+00 sentido Agaete/El Risco - Agaete
- Aviso: Afectación al margen
- Descripción: Limpieza de obras de fábrica
- Fecha inicio: 30 de octubre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h
GC-654 KM 5+860 ambos sentidos - Risco Blanco - San Bartolomé de Tirajana
- Aviso: Precaución
- Descripción: Reparar firme
- Fecha inicio: 30 de octubre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h
GC-200 KM 5+600 al 5+200 sentido Agaete/El Risco - Guayedra - Agaete
- Aviso: Afectación al margen
- Descripción: Limpieza de cuneta
- Fecha inicio: 30 de octubre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h