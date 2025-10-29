Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy miércoles 29 de octubre
Miércoles, 29 de octubre 2025, 09:18
La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por limitaciones viales que requieren precaución de usuarios de la vía. Estas incidencias provienen de dos fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para mantener las carreteras seguras como la GC-1 y la GC-2, y situaciones no planificadas. Los sucesos pueden ser choques, condiciones meteorológicas adversas (especialmente en altas pendientes o costa), y la celebración de actos públicos que implican restricciones de tráfico.
Es importante consultar las fuentes oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de cualquier desplazamiento para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras cortadas o con afectación al tráfico hoy, 29 de octubre, en Gran Canaria.
GC-2 KM 23+00 al 22+200 sentido Agaete/LPGC - Guía
- Aviso: Corte carril izquierdo
- Descripción: Sustitución de señales verticales
- Fecha inicio: 29 de octubre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h
GC-200 KM 0+00 sentido Agaete/El Risco - Agaete
- Aviso: Afectación al margen
- Descripción: Limpieza de obras de fábrica
- Fecha inicio: 29 de octubre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h
GC-2 KM 5+700 sentido Agaete/LPGC - Las Palmas de Gran Canaria
- Aviso: Afectación al margen
- Descripción: Retirada de señales verticales
- Fecha inicio: 29 de octubre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h
GC-200 KM 8+00 al 7+00 sentido Agaete/El Risco - Guayedra - Agaete
- Aviso: Semáforos
- Descripción: Limpieza de cuneta
- Fecha inicio: 29 de octubre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h