Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mapa con cortes de carreteras. Cabildo de Gran Canaria
Carreteras Gran Canaria

Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy martes 28 de octubre

TRÁFICO ·

Consulta las vías con afectaciones al tráfico en Gran Canaria este martes

CANARIAS7

CANARIAS7

Martes, 28 de octubre 2025, 09:07

Comenta

La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por limitaciones viales que exigen la atención de conductores y planificadores. Estas incidencias provienen de varias fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para la conservación de infraestructuras vitales como la GC-1 y la GC-2, y situaciones no planificadas. Los sucesos pueden ser choques, mal tiempo (especialmente en zonas de cumbre o costa), y eventos especiales que implican restricciones de tráfico.

Es importante revisar las fuentes oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de cualquier desplazamiento para conocer los cortes, desvíos y horarios de afectación. A continuación, puedes obtener información de las carreteras cortadas o con afectación al tráfico hoy, 28 de octubre, en Gran Canaria.

GC-200 KM 0+00 sentido Agaete/El Risco - Agaete

- Aviso: Afectación al margen

- Descripción: Limpieza de obras de fábrica

- Fecha inicio: 28 de octubre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

GC-201 KM 0+150 al 0+400 sentido Los Giles/Costa Ayala - Las Palmas de Gran Canaria

- Aviso: Semáforos

- Descripción: Limpieza y desbroce de margen

- Fecha inicio: 28 de octubre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

GC-200 KM 0+00 sentido Agaete/El Risco - Agaete

- Aviso: Afectación al margen

- Descripción: Limpieza de obras de fábrica

- Fecha inicio: 28 de octubre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

GC-240 KM 0+000 al 4+230, desde el cruce de la GC-43 al cruce de Los Chorros, ambos sentidos, Firgas/Arucas

- Aviso: Cierre de la circulación

- Descripción: Asfaltado. Desvíos por Los Castillos (GC-43) al cruce de Los Chorros (GC-30) a través de la GC-20

- Fecha inicio: Desde el 27 de octubre hasta finalización de los trabajos

- Hora inicio: 8:00h

- Hora fin: 18:00h

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet lanza una advertencia a Canarias por lo que llega a dos de las islas: «Muy fuertes»
  2. 2 Evacuan a un bebé en estado crítico en un vuelo urgente desde Gran Canaria a Tenerife
  3. 3

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  4. 4 «No hay funcionarios porque no se cubren las bajas, no porque estén en teletrabajo»
  5. 5 Condena máxima a un cazador por maltratar a sus nueve perros en Gran Canaria
  6. 6 Huelga estudiantil en la Plaza de España por la muerte de la joven Sandra Peña
  7. 7 Piden tres años de cárcel por un presunto maltrato a su pareja: «Te voy a amarrar a la silla si te veo con cualquiera»
  8. 8 El Puerto de la Luz dota de un nuevo cuartel «moderno y funcional» a la Guardia Civil
  9. 9 Morro Iglesia, el enclave arqueológico que emergió de las aguas
  10. 10 Los 4.000 kilos de cocaína incautados habrían generado un negocio de 1.000 millones de euros

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy martes 28 de octubre

Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy martes 28 de octubre