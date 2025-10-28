Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy martes 28 de octubre
TRÁFICO ·Consulta las vías con afectaciones al tráfico en Gran Canaria este martes
Martes, 28 de octubre 2025, 09:07
La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por limitaciones viales que exigen la atención de conductores y planificadores. Estas incidencias provienen de varias fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para la conservación de infraestructuras vitales como la GC-1 y la GC-2, y situaciones no planificadas. Los sucesos pueden ser choques, mal tiempo (especialmente en zonas de cumbre o costa), y eventos especiales que implican restricciones de tráfico.
Es importante revisar las fuentes oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de cualquier desplazamiento para conocer los cortes, desvíos y horarios de afectación. A continuación, puedes obtener información de las carreteras cortadas o con afectación al tráfico hoy, 28 de octubre, en Gran Canaria.
GC-200 KM 0+00 sentido Agaete/El Risco - Agaete
- Aviso: Afectación al margen
- Descripción: Limpieza de obras de fábrica
- Fecha inicio: 28 de octubre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h
GC-201 KM 0+150 al 0+400 sentido Los Giles/Costa Ayala - Las Palmas de Gran Canaria
- Aviso: Semáforos
- Descripción: Limpieza y desbroce de margen
- Fecha inicio: 28 de octubre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h
GC-240 KM 0+000 al 4+230, desde el cruce de la GC-43 al cruce de Los Chorros, ambos sentidos, Firgas/Arucas
- Aviso: Cierre de la circulación
- Descripción: Asfaltado. Desvíos por Los Castillos (GC-43) al cruce de Los Chorros (GC-30) a través de la GC-20
- Fecha inicio: Desde el 27 de octubre hasta finalización de los trabajos
- Hora inicio: 8:00h
- Hora fin: 18:00h