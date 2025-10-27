Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy lunes 27 de octubre
Lunes, 27 de octubre 2025, 09:10
La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por restricciones de tráfico que exigen la atención de usuarios de la vía. Estas incidencias provienen de varias fuentes principales: trabajos de conservación de la vía, cruciales para mantener las carreteras seguras como la GC-1 y la GC-2, y situaciones no planificadas. Los eventos imprevistos incluyen choques, condiciones meteorológicas adversas (especialmente en zonas de cumbre o costa), y la celebración de actos públicos que requieren cierres temporales.
Es importante revisar las fuentes oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de salir de viaje para conocer los cortes, desvíos y horarios de afectación. A continuación, puedes obtener información de las carreteras cortadas o con restricciones de tráfico hoy, 27 de octubre, en Gran Canaria.
GC-201 KM 0+150 al 0+400 sentido Costa Ayala/Los Giles - Los Giles - Las Palmas de Gran Canaria
- Aviso: Tráfico alternativo con semáforos
- Descripción: Limpieza y desbroce de margen
- Fecha inicio: 27 de octubre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h
GC-505 KM 3+200 al 0+000 - El Pajar/Soria - San Bartolomé de Tirajana
- Aviso: Precaución
- Descripción: Desbroce de margen
- Fecha inicio: 27 de octubre
- Hora inicio: 07:30
- Hora fin: 15:00h
GC-500 KM 24+600 al 25+000 - Pasito Blanco/El Pajar - San Bartolomé de Tirajana
- Aviso: Semáforos
- Descripción: Rasanteo de cuneta
- Fecha inicio: 27 de octubre
- Hora inicio: 07:30
- Hora fin: 15:00h
GC-240 KM 0+000 al 4+230, desde el cruce de la GC-43 al cruce de Los Chorros, ambos sentidos, Firgas/Arucas
- Aviso: Cierre de la circulación
- Descripción: Asfaltado. Desvíos por Los Castillos (GC-43) al cruce de Los Chorros (GC-30) a través de la GC-20
- Fecha inicio: Desde el 27 de octubre hasta finalización de los trabajos
- Hora inicio: 09:00h
- Hora fin: 19:00h