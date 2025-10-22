Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy miércoles 22 de octubre

Consulta todas las afectaciones al tráfico en Gran Canaria este jueves

Miércoles, 22 de octubre 2025, 09:08

La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por limitaciones viales. Estas incidencias provienen de varias fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para mantener las carreteras seguras como la GC-1 y la GC-2, y eventos imprevistos. Los eventos imprevistos incluyen accidentes, mal tiempo (especialmente en zonas de cumbre o costa), y la celebración de actos públicos que requieren cierres temporales.

Es importante revisar las informaciones oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de cualquier desplazamiento para conocer los cortes, desvíos y horarios de afectación. A continuación, puedes obtener información de las carreteras afectadas o con restricciones de tráfico hoy, 22 de octubre, en Gran Canaria.

GC-500 KM 20+00 ambos sentidos - ramales de Pasito Blanco - San Bartolomé de Tirajana

- Aviso: Precaución

- Descripción: Reforma de barrera bionda

- Fecha inicio: 22 de octubre

- Hora inicio: 07:30

- Hora fin: 15:00h

GC-654 KM 5+860 ambos sentidos - Risco Blanco - San Bartolomé de Tirajana

- Aviso: Precaución

- Descripción: Reparación de firme

- Fecha inicio: 22 de octubre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

GC-23 KM 3+00 al 4+250 sentido Maspalomas/Arucas, entre rotonda de La Ballena y bifurcación con GC-3 - Las Palmas de Gran Canaria

- Aviso: Corte total

- Descripción: Instalación de señales. Desvío por salida 2 (Escaleritas)

- Fecha inicio: 21 de octubre hasta finalización de trabajos

- Hora inicio: 23:00h

- Hora fin: 6:00h

