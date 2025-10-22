Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy miércoles 22 de octubre
Miércoles, 22 de octubre 2025, 09:08
La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por limitaciones viales. Estas incidencias provienen de varias fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para mantener las carreteras seguras como la GC-1 y la GC-2, y eventos imprevistos. Los eventos imprevistos incluyen accidentes, mal tiempo (especialmente en zonas de cumbre o costa), y la celebración de actos públicos que requieren cierres temporales.
Es importante revisar las informaciones oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de cualquier desplazamiento para conocer los cortes, desvíos y horarios de afectación. A continuación, puedes obtener información de las carreteras afectadas o con restricciones de tráfico hoy, 22 de octubre, en Gran Canaria.
GC-500 KM 20+00 ambos sentidos - ramales de Pasito Blanco - San Bartolomé de Tirajana
- Aviso: Precaución
- Descripción: Reforma de barrera bionda
- Fecha inicio: 22 de octubre
- Hora inicio: 07:30
- Hora fin: 15:00h
GC-654 KM 5+860 ambos sentidos - Risco Blanco - San Bartolomé de Tirajana
- Aviso: Precaución
- Descripción: Reparación de firme
- Fecha inicio: 22 de octubre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h
GC-23 KM 3+00 al 4+250 sentido Maspalomas/Arucas, entre rotonda de La Ballena y bifurcación con GC-3 - Las Palmas de Gran Canaria
- Aviso: Corte total
- Descripción: Instalación de señales. Desvío por salida 2 (Escaleritas)
- Fecha inicio: 21 de octubre hasta finalización de trabajos
- Hora inicio: 23:00h
- Hora fin: 6:00h