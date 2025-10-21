Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy martes 21 de octubre

Atasco provocado en la GC-1 este lunes tras un accidente múltiple de cinco vehículos.

CANARIAS7 Martes, 21 de octubre 2025, 09:14 Comenta Compartir

Lared de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por obras en la carretera que exigen la atención de conductores y planificadores. Estas incidencias provienen de varias fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para mantener las carreteras seguras como la GC-1 y la GC-2, y eventos imprevistos. Los sucesos pueden ser accidentes, condiciones meteorológicas adversas (especialmente en zonas de cumbre o costa), y la celebración de actos públicos que requieren cierres temporales.

Es importante revisar las fuentes oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de cualquier desplazamiento para conocer los cortes, desvíos y horarios de afectación. A continuación, puedes obtener información de las carreteras afectadas o con restricciones de tráfico hoy, 21 de octubre, en Gran Canaria.

GC-500 KM 20+00 ambos sentidos - ramales de Pasito Blanco - San Bartolomé de Tirajana

- Aviso: Precaución

- Descripción: Reforma de barrera bionda

- Fecha inicio: 21 de octubre

- Hora inicio: 07:30

- Hora fin: 15:00h

❌Precaución❌

Reforma de barrera bionda



🛣️GC-500 KM 20+00 ambos sentidos - ramales de Pasito Blanco - San Bartolomé de Tirajana

🗓️21 de octubre

⏰07:30 a 15:00h.#CarreterasGC @guaguasglobal @FET_CANARIAS pic.twitter.com/svrnAwmc7e — CarreterasCabGC (@carreterasCabGC) October 21, 2025

GC-600 KM 1+450 ambos sentidos - Cueva Grande - San Mateo

- Aviso: Precaución

- Descripción: Reparación de muro

- Fecha inicio: 21 de octubre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

GC-130 KM 11+700 ambos sentidos - Cazadores - Telde

- Aviso: Precaución

- Descripción: Reparación de barreras

- Fecha inicio: 21 de octubre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

GC-23 KM 3+00 al 4+250 sentido Maspalomas/Arucas, entre rotonda de La Ballena y bifurcación con GC-3 - Las Palmas de Gran Canaria

- Aviso: Corte total

- Descripción: Instalación de señales. Desvío por salida 2 (Escaleritas)

- Fecha inicio: 21 de octubre

- Hora inicio: 23:00h

- Hora fin: 6:00h

En el enlace de Arguineguín, a la altura de la GC-500 con la GC-1, sentido incorporación a la GC-1, Mogán

❌Cierre de la circulación❌

Instalación de señalización



🛣️ En el enlace de Arguineguín, a la altura de la GC-500 con la GC-1, sentido incorporación a la GC-1, Mogán



🔁Desvíos por:



-La GC-500, para los vehículos que quieran incorporarse a la GC-1 pic.twitter.com/Ou9o5Gz1MZ — CarreterasCabGC (@carreterasCabGC) October 20, 2025

- Aviso: Cierre de la circulación

- Descripción: Instalación de señalización. Desvíos por la GC-500, para los vehículos que quieran incorporarse a la GC-1. El tráfico que salga de la GC-1 sentido Mogán, se desviará hacia la glorieta de El Pajar/Cercados de Espino, dónde se podrá hacer un cambio de sentido para ir hacia Arguineguín. El tráfico que sale de la GC-1, sentido LPGC, deberá seguir las indicaciones del operario.

- Fecha inicio: Desde el 20 hasta el 22 de octubre

- Hora inicio: 23:00h

- Hora fin: 6:00h