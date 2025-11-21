Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Todas las carreteras cortadas, restricciones al tráfico y cierre de paradas de guaguas en Gran Canaria este viernes

Consulta los cortes y afectaciones al tráfico hoy 21 de noviembre

Viernes, 21 de noviembre 2025, 09:15

La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por obras en la carretera que solicitan vigilancia de conductores y planificadores. Estas incidencias provienen de varias fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para mantener las carreteras seguras como la GC-1 y la GC-2, y eventos imprevistos. Los sucesos pueden ser choques, condiciones meteorológicas adversas (especialmente en zonas de cumbre o costa), y eventos especiales que implican restricciones de tráfico.

Es importante revisar las informaciones oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de salir de viaje para conocer los cortes, desvíos y horarios de afectación. A continuación, puedes obtener información de las carreteras afectadas o con restricciones de tráfico hoy, 21 de noviembre, en Gran Canaria.

GC-500 KM 35+400 al 35+520 C/ La Palma/Amadores - Mogán

- Aviso: Corte de diez minutos

- Descripción: Saneo de talud

- Fecha inicio: 21 de noviembre

- Hora inicio: 07:30

- Hora fin: 15:00h

GC-150 KM 0+00 al 13+060 ambos sentidos - Cruz de Tejeda/Cruz de los Llanos - Tejeda

- Aviso: Precaución

- Descripción: Barrido mecánico

- Fecha inicio: 21 de noviembre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

GC 172 KM 0+500 al 0+800 sentido Agaete/Puerto de Las Nieves - Agaete

- Aviso: Afectación al margen

- Descripción: Limpieza de margen y calzada

- Fecha inicio: 21 de noviembre.

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

GC-200 KM 8+700 sentido Agaete/El Risco - Agaete

- Aviso: Afectación al margen

- Descripción: Limpieza de obras de fábrica

- Fecha inicio: 21 de noviembre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

Cambios en el recorrido de guagas

Este viernes permanece cerrado al tráfico el tramo de Campus de Tafira, entre las rotondas de La Justicia y la Biblioteca en ambos sentidos. Las líneas de Guaguas Global afectadas son 321, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 328, 329, 331, 332 y 333. Permanecerán fuera de servicio las paradas de Empresariales (1968121-32), Ciencias Jurídicas (Módulo B) (168111) y Aulario de Ciencias Jurídicas (168122). Se dispone de una parada alternativa en la Biblioteca Universitaria (168142).

También habrá cortes en la GC-1, acceso a la Rotonda de Ojos de Garza. Afecta a las líneas con sentido Sur-Las Palmas de Gran Canaria, número 1, 5, 11 y 36, debido a las obras de alumbrado. Parada fuera de servicio: Cruce de Gando (4002). Paradas alternativas: Aeropuerto (Ojos de Garza – 5062), Plaza de Toros (4012) e Iglesia de Santa Rita (4003).

Por último, se esperan cortes en la GC-2, sentido Albercón de la Virgen – Las Palmas de GC. Líneas afectadas: 100, 103 y 105. Desde el 23 de noviembre hasta fin de los trabajos (de domingos a jueves, de 22:00 a 06:00 horas). Parada fuera de servicio: Llano Alegre (183002). Paradas alternativas: Rotonda Atalaya Guía (183132), Albercón de La Virgen (184002) y Cruce del Hormiguero (182002).

