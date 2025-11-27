Candelaria García, vecina de Ingenio, guarda a sus 104 años la memoria viva de una familia entre Cuba y Canarias La alcaldesa, Vanesa Martín, visitó en El Sequero a la mujer que celebró su cumpleaños rodeada de afecto

Con elegancia, serenidad y una sonrisa luminosa que habla de un siglo lleno de vivencias, Candelaria García, vecina de El Sequero, recibió recientemente en su domicilio la visita de la alcaldesa, Vanesa Martín, con motivo de la celebración de sus 104 años, cumplidos el pasado mes de septiembre. La regidora acudió a felicitarla por segunda vez, ya que también estuvo presente el mismo día de su cumpleaños, pero no pudo dedicarle la atención que merecía, así que repitió la experiencia ahora con algo más de tiempo y con un regalo, un ramo de rosas.

Candelaria y su hija Luz Marina, compartieron con orgullo retazos de su larga vida. Le comentaban que el abuelo de Candelaria falleció durante las obras de construcción de la cúpula de la iglesia de Ingenio, un suceso que marcó profundamente a la familia. Tras aquella tragedia, su abuela, al quedarse desamparada, decidió emigrar a Cuba ya que allí tenía familia con haciendas en las que se trabajaba la caña de azúcar. Se marchó con valentía con sus siete hijos e hijas, entre ellos, el padre de Candelaria.

En la isla caribeña encontraron una oportunidad para prosperar. Durante años, su padre, que trabajaba de capataz, mantuvo un ir y venir entre el archipiélago canario y Cuba motivado por los negocios. La madre, una tirajanera proveniente de una familia de cesteros de la que se enamoró, también se marchó a Cuba, donde ejerció de cocinera.

Sin embargo, las circunstancias políticas provocaron la pérdida de sus bienes y la familia se dividió. Algunos se marcharon a Miami (Florida), otros se quedaron en Cuba, mientras que los únicos que regresaron a Canarias fueron sus padres.

Un viaje de ida y vuelta

Él, criado en la zona de El Ejido, le compró una casa a un hermano, que ya no iba a regresar más a la isla, en El Sequero, y allí se instalaron. Ese tránsito entre islas marcó también la llegada al mundo de la propia Candelaria, a quien su familia le decía con cariño que había sido «hecha en Cuba, pero nacida en Canarias».

Su hija define a Candelaria como una mujer de mentalidad muy abierta, fuerte, capaz de adaptarse a cada etapa histórica que ha vivido. A lo largo de más de un siglo, ha sido testigo de profundas transformaciones sociales, culturales y económicas que han marcado varias épocas. Muchos de esos recuerdos han vuelto a aflorar estos días durante las celebraciones que su familia le ha dedicado con motivo de su 104 cumpleaños, encuentros íntimos y entrañables llenos de cariño, anécdotas y alegría.