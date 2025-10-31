Canal Cocina desembarca en Mogán para divulgar la gastronomía local El programa 'De Puerto en Puerto' grabó en el restaurante Los Guayres, en una finca de aguacates y mangos y en el Bien de Interés Cultural 'Molino Quemado'

En la imagen, la alcaldesa, Onalia Bueno, con parte del equipo del programa, el chef de Los Guayres, Ruymán González, y representantes del Hotel Cordial Mogán Playa.

CANARIAS7 Mogán Viernes, 31 de octubre 2025, 18:53 Comenta Compartir

El popular canal temático Canal Cocina ha recalado en Mogán dentro de las grabaciones del programa 'De Puerto en Puerto', un espacio que regresa once años después de su primera emisión para recorrer por primera vez los puertos y lugares emblemáticos del archipiélago y descubrir su gastronomía. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, mantuvo un encuentro con el equipo del programa televisivo y también del restaurante Estrella Michelín Los Guayres, donde en la tarde de este jueves se desarrolló una de las grabaciones previstas en el municipio.

Tras su paso por Tenerife, La Palma y El Hierro, el equipo del programa llegó al Puerto de Mogán a bordo de un velero capitaneado por Arturo Miranda Rodríguez, natural de Icod de los Vinos, pero residente en Garachico. «Cuando me propusieron el recorrido acepté encantado», dijo, señalando que el objetivo de 'De Puerto en Puerto' es «dar a conocer los productos canarios, que afortunadamente tenemos muy buenos, como el pescado, los quesos, plátanos y aguacates».

Durante la jornada, las grabaciones se trasladaron al restaurante Los Guayres, ubicado en el Hotel Cordial Mogán Playa, con el joven chef Ruymán González al frente. Hasta allí se desplazó la alcaldesa, que conversó con el capitán y el director del programa, Pepe Martín, así como con el resto de profesionales que le acompañan. Además, y según informó el gobierno local en un comunicado, Bueno felicitó tanto al hotel, representado por su director, José Santana, como la excelente labor que realizan desde Los Guayres empleando productos locales que representan la esencia canaria.

«El programa va a poner en valor nuestra gastronomía», dijo. Este viernes el programa visitó un finca de aguacates y mangos del municipio y el Bien de Interés Cultural 'El Molino Quemado'. Para Bueno, este programa es una gran oportunidad de promoción nacional e internacional, ya que Canal Cocina llega a hogares de España y Latinoamérica.

De 'Puerto en Puerto' continuará en próximos días su ruta por Gran Canaria y el resto de islas. Su emisión está prevista pueda comenzar el próximo mes de enero.