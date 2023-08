La caída de una lona del nuevo parque infantil del Cruce de Arinaga hiere a un menor

La caída de una lona de sombra del nuevo parque infantil del Cruce de Arinaga causó ayer heridas leves en un menor de 13 años que estaba disfrutando de las instalaciones, en concreto, de uno de sus toboganes, según informó el Ayuntamiento de Agüimes. El edil y portavoz de CC en el municipio, Antonio Vélez, había denunciado en sus redes sociales que el accidente había sido de gravedad. En cambio, el consistorio aclara que el incidente le produjo al menor una herida en el muslo y que fue atendido en el centro de salud. El golpe se lo dio una de las argollas que sujetan las lonas.

La familia del niño ha puesto una reclamación por escrito al Ayuntamiento, que ya ha iniciado los trámites para aclarar lo sucedido y para determinar la posible responsabilidad en la que haya podido incurrir la administración o la empresa instaladora. A esta última ya se le informó también de la caída de la lona para que proceda a su reposición.

Vélez se pregunta cómo es que no se ha tenido en cuenta la utilización de «materiales peligrosos» en una zona de mucho viento, «con lonas sujetas con materiales cortantes». Para el edil de CC, «la suerte es que la argolla se soltó en el muslo del menor y no siguió cortando al niño». Vélez advierte de que este parque «tiene juegos y algunas alturas no aptas para menores».

Vox, a última hora de la tarde, remitió también un comunicado en el que atribuye lo sucedido a las prisas por inaugurar esta zona infantil antes de las pasadas elecciones generales. La edil Iulia Bocea Miteu recordó que hasta tres horas antes de la apertura del parque fueron «vistos y fotografiados obreros trabajando detrás de las vallas de seguridad».

Por lo pronto, la edil de Vox anuncia que ha solicitado al Ayuntamiento la documentación de los expedientes de contratación con las dos empresas que han trabajado en la zona infantil del parque urbano de Cruce de Arinaga: Juegos Kompan SA y Taller de Construcciónn TMR, el certificado de finalización de obra firmado por el técnico del Ayuntamiento para comprobar la conformidad, una copia de la «memoria de seguridad de la inauguración del parque del día 20 de julio» y las copias de los expedientes de contratación completos con las empresas que han actuado en la inauguración: artistas, seguridad privada, etc.