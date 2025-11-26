El Cabildo recupera la llaves de La Cilla de Artenara El anterior concesionario del restaurante-mirador, cerrado al público desde agosto, ha devuelto a Patrimonio el negocio con las mejores vistas de la cumbre

Imagen de archivo del mirador de La Cilla con un grupo de turistas en la terraza del restaurante.

Jesús Quesada Artenara Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:07

El Servicio de Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria ha recuperado las llaves del restaurante-mirador La Cilla, en Artenara, cerrado al público desde el pasado mes de agosto, varios años después de que venciera la concesión de su explotación como negocio de hostelería.

El Cabildo vuelve por tanto a tener la gestión de un espacio emblemático de las cumbres, singular por sus privilegiadas vistas de la caldera de Tejeda y por el acceso en túnel hasta las instalaciones del restaurante, su terraza y el mirador panorámico.

En coordinación con el Instituto para la Gestión del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera, el Gobierno insular acometerá ahora obras de modernización de este espacio, en particular para el abastecimiento de agua y electricidad, antes de sacar de nuevo a concurso la explotación del restaurante.

La recuperación de las llaves del mirador de La Cilla no ha sido sencilla y ha tardado varios años en lograrse por la negativa del anterior concesionario a ceder las instalaciones que están situadas junto al Centro de Interpretación de Risco Caído.

El Cabildo tuvo que llevar el caso ante la Justicia, un procedimiento de recuperación de la propiedad que ganó pero que se prolongó en el tiempo por la presentación de varios recursos. No fue hasta la semana pasada cuando el anterior concesionario entregó las llaves del negocio, después de desoír varios requerimientos previos.

Ampliar Entrada al restaurante-mirador La Cilla, al que se accede a través de un túnel. C7

Según las fuentes consultadas en el Servicio de Patrimonio, la parte del mirador de La Cilla dedicada a la hostelería no reabrirá sus puertas hasta finales del año que viene, una vez hechos los trabajos de mejora de las instalaciones y adjudicada la concesión que el Cabildo licitará a lo largo del próximo 2026.

El anterior concesionario del restaurante La Cilla reclamó su presunto derecho a prorrogar el contrato, que acabó a principios de esta década. El Cabildo se negó y desde el año 2022 estaba intentando que asumiera el vencimiento de la concesión.

Ahora pretende reabrir el negocio una vez hechas algunas mejoras, pero también pretende que una parte del mirador sea gestionada por el Instituto para la Gestión del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera como mirador independiente del restaurante y su terraza.

Al tener conocimiento de que el Cabildo ha recuperado las llaves, el alcalde de Artenara, Jesús Díaz, mostró su confianza en que el «negocio con mejores vistas de la cumbre» reabra pronto porque constituye un atractivo del municipio.