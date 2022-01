El Cabildo planifica 147 millones en acciones para el cambio climático

El Cabildo ha diseñado una hoja de ruta de adaptación al cambio climático que implicará la ejecución de aquí hasta 2030 de 147 millones de euros en acciones en cuatro frentes: en la naturaleza, en las infraestructuras, en la gobernanza y en la tecnología.

El presidente de la corporación grancanaria, Antonio Morales, subrayó este lunes en el acto de la presentación oficial, en Infecar, que esta Estrategia Insular de Adaptación al Cambio Climático e Impulso de la Economía Baja en Carbono es un «ambicioso plan que sitúa a la isla a la vanguardia de Canarias en la búsqueda de soluciones al mayor reto ambiental al que se ha enfrentado la humanidad en la historia y que marca una hoja de ruta para transformar» la economía insular.

Entrevistas Se hicieron 36 a actores clave del ámbito científico, económico, social, ambiental, infraestructuras y profesional

Encuesta ciudadana Se realizaron 445. En un 70,7% a personas de estudios superiores. Un 97,7% ve necesario adaptarse al cambio climático

Talleres Se impartieron 6 de 1,5 horas cada uno, con 177 inscripciones y 71 participantes

El coste total estimado de las medidas contempladas en este programa asciende a 147.935.000 euros, la mayor parte del cual se aplicaría a acciones que se ejecutarían en el ámbito de las infraestructuras (88,6 millones de euros), 39,5 se destinarían a proyectos vinculados con la naturaleza, 15,7 en materia de gobernanza, y 4 millones en tecnología. Es un plan ambicioso, pero asumible, explicó Morales, que implicaría un desembolso anual de 18,5 millones de euros.

Empezará a ejecutarse durante 2022 y así se verá reflejado en los presupuestos del próximo año, aunque el presidente aclaró que bastantes de las medidas propuestas ya están en marcha. En todo caso, Raúl García Brink, coordinador técnico insular de Desarrollo Económico, Soberanía Energética, Clima y Conocimiento, avanzó que entre las prioridades de cara al próximo año estaría la constitución del órgano que se encargue de coordinar estas acciones, dado su carácter transversal. Podría ser una comisión o bien un observatorio.

El presidente dio cuenta también de la estimación que han hecho los técnicos del coste de la inacción. Dando por hecho de antemano la imposibilidad de cuantificar los principales daños, como las pérdidas humanas o la desaparición de ecosistemas, avanzó que «no actuar» para adaptar la isla al cambio climático, teniendo en cuenta las urgencias y hospitalizaciones adicionales, los daños por incendios forestales, el impacto en la producción agrícola o el turismo, « supondría un coste mínimo de 78 millones de euros al año». Aunque se trata, según dijo, «de una cifra muy optimista, ya que tan solo una disminución del turismo del 10% a largo plazo debido a estos fenómenos supondría casi 600 millones de euros de deterioro del PIB de la isla».

Y es que, como recoge el diagnóstico previo a esta estrategia, Gran Canaria presenta una alta vulnerabilidad por su alta exposición a los impactos que puede provocar el cambio climático y por su baja capacidad adaptativa. Así las cosas, añadió Morales urge poner en marcha un paquete de medidas, que resumió, a grandes rasgos, en cuatro bloques: conservación ambiental e impulso del sector primario sostenible; economía circular, movilidad sostenible, y adaptación de infraestructuras; transición energética y gestión del binomio agua-energía; y coordinación entre administraciones y participación ciudadana.

Entre los proyectos que se incluirían en esta estrategia figuraría el Salto de Chira. Las bases de Podemos, partido que formar parte del gobierno insular, no lo aprueban, pero el presidente está convencido de que no habrá problemas. «Con las cosas de comer no se juega... Aquí existe un pacto de gobierno firmado por todas las partes y hasta ahora la participación de las compañeras de Podemos en todas las estrategia que defendemos ha sido decisiva y va a seguir siendo, no me cabe duda alguna».

