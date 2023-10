«Que el Cabildo insinúa que quiera privatizar el servicio de bomberos es una venganza»

El Consorcio de Emergencia de Bomberos de Gran Canaria alza la voz. Miembros de su Junta de Personal han manifestado que su única reclamación es la de tener más efectivos y relataron la lucha constante que siguen manteniendo con el Cabildo de Gran Canaria. «Tras doce años de un desgaste y un esfuerzo económico enorme, más de 100 sentencias nos reconocen las horas extras que hemos realizado todos estos años tras la imposición por parte del Cabildo de una medida ilegal e injusta. Ahora, y tras reconocer esa deuda, en una venganza personal hacia nosotros, el Cabildo insinúa un caos en el servicio y suelta la opción de privatizar el servicio, en una auténtica cortina de humo. Llevamos muchos años de lucha, de propuestas, de un diálogo, pero siempre hemos puesto sobre la mesa que nuestro interés no era económico, sino más personal para ofrecer un servicio de calidad«, destacó José María Monzón.

El Consorcio de Emergencias de Gran Canaria resalta que en la actualidad el servicio cuenta con 235 efectivos, de los que 196 están trabajando. Aportan como solución ampliar la plantilla en 40 efectivos, con la lista de reserva de 2019, lo que no supondría un coste adicional al presupuesto, pero no hay manera de alcanzar acuerdos. «Esto ha sido una lucha de David contra Goliat. El Cabildo no soporta que 200 bomberos le hayan ganado una batalla judicial y lanzar el mensaje de una posible privatización del servicio es una vendetta. Siempre optan por una huida hacia adelante, pero hemos aportado infinidad de alternativas sin respuesta. Esta idea velada de privatizar el servicio supondría precariedad. Nosotros seremos bomberos hasta nuestra jubilación, nadie nos podrá quitar de enmedio«, resaltan.

El pago de las horas extras a los Bomberos de Gran Canaria supondría, según la Junta de Personal de los bomberos, unos 20 millones de euros del erario público. «Esta insinuación de privatizar es un castigo por no haber ganado en los tribunales. La ciudadanía de Gran Canaria no merece esta clase política y sacar a la luz esta alternativa de privatización es un absurdo«, destacan. »No se ha creado una oferta de empleo público para cubrir plazas desde 2010«, resaltó Pedro Gallego, otro miembro de la Junta. »En la Junta General no se nos permite asistir y así es imposible. En algunos parques solo hay 2 bomberos de emergencia, cuando deben haber cinco ó seis por parque. Estamos escapando todo el santo día, con una carencia enorme de recursos humanos. Repetimos que solo queremos más personal, esa es nuestra gran reclamación, pero no hay voluntad y la situación es dantesca«, afirman.

La comparecencia de los bomberos ante los medios de comunicación es para volver a tender la mano hacia un acuerdo, con la búsqueda de soluciones para que la actual plantilla se amplíe. A juicio de los representantes de los trabajadores, privatizar supondría precarizar aún más el servicio y poner en riesgo la seguridad y bienestar de la ciudadanía. «Se ha llegado a esta situación debido a la recurrente falta de personal que el Consorcio lleva arrastrando desde el año 2006, con la apertura de más parques sin la incorporación de más bomberos. Para paliar este déficit, el Consorcio decidió en 2012 imponer una jornada laboral de más de 400 horas por año y funcionario, una decisión manifiestamente ilegal que fue recurrida ante la justicia. Tras más de doce años de litigios en los juzgados y nada menos que cuatro sentencias del Tribunal Supremo, dos de ellas en 2019 y otras dos en 2021, el Cabildo de Gran Canaria y el Consorcio han persistido en no eliminar toda la jornada ampliada, dilatando con más litigiosidad el asunto. Finalmente, mediante sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias del 27 de abril de 2023 y su posterior auto de aclaración del 20 de julio de 2023, se vuelve a dar la razón a los bomberos y se indica que debe establecerse una jornada de 1.368 horas efectivas con una equivalencia de 57 guardias de turnos de 24 horas, tal como establecen las condiciones laborales pactadas en los años 2010–2013«, destacan.

Los bomberos llevan desde 2019 planteando propuestas para paliar el déficit de personal y facilitar la aplicación de las sentencias con la suficiente antelación. Sin embargo, el Consorcio solo ha hecho poner obstáculos, hasta que en marzo de 2023, a las puerta de las elecciones locales, se consigue desbloquear la negociación y se logran ciertos avances. No obstante, el punto más controvertido, el de la jornada laboral, se mantiene como una línea roja para el Cabildo y las negociaciones vuelven a romperse el 11 de mayo de 2023.

Los agentes sociales tienden la mano a una vía de diálogo con la Junta General del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria para que nombre a los interlocutores que lleven a cabo las negociaciones y mediante pactos y acuerdos, establecer medidas que garanticen el mantenimiento de carácter público del consorcio, la aplicación de las sentencias, los criterios de salud laboral y, por supuesto, «la jornada ganada por sentencia, todo ello firmando un acuerdo que de paz y estabilidad a la entidad en los próximos años».