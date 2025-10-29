El Cabildo iniciará en 2026 la construcción de 440 casas protegidas El consejo de dirección del Consorcio de Vivienda de Gran Canaria aprueba las cuentas para el año que viene con un incremento del 22% con respecto al año actual

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:15 Comenta Compartir

El consejo de dirección del Consorcio de Vivienda de Gran Canaria ha aprobado este miércoles el presupuesto de esta entidad del Cabildo para el año 2026 con una previsión de ingresos y gastos de más de 9,23 millones de euros, lo que supone un incremento del 22% con respecto al de 2025 que está en vigor.

El objetivo prioritario de este presupuesto es mantener la política de construcción de nuevas viviendas protegidas en la isla, que ya se inició este año con las obras de las 63 nuevas casas de El Secadero, impulsando la edificación de otras 440 casas protegidas más, según explicó el presidente del Consorcio y consejero de Vivienda del Cabildo, Augusto Hidalgo.

El próximo presupuesto se configura como «el más importante que ha tenido el Consorcio de Vivienda en toda su historia», explicó Hidalgo. «Estamos hablando de un presupuesto que tiene como intención la construcción de vivienda protegida para personas que puedan acceder a un alquiler protegido, y para clase media que pueda acceder a viviendas totalmente nuevas», agregó.

Con ese presupuesto se financiarán actuaciones como continuar con la construcción de las 63 viviendas de El Secadero, en la capital (que acapara 5,3 millones); la primera anualidad a transferir al Instituto Canario de Vivienda para la construcción de 122 viviendas en varios municipios (un millón); la primera anualidad también al Ayuntamiento capitalino para la promoción de otras 240 viviendas (100.000 euros); la subvención al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para la rehabilitación de las casas de Montaña Clara (446.853 euros); o las subvenciones que se dan periódicamente para la reparación de viviendas de personas en situación de vulnerabilidad (800.000 euros).

Con estas cifras el Cabildo «hace un enorme esfuerzo en convertirse en la punta de lanza de las iniciativas en construcción de vivienda en este momento, ya que nos convertimos en el mayor activo en las políticas de vivienda ayudando al Gobierno de Canarias y consorciando con los ayuntamientos de la isla la posibilidad de construir viviendas, más de 400 viviendas protegidas en los próximos años en Gran Canaria», añadió Augusto Hidalgo.

Como en años anteriores, el Consorcio sigue desarrollando actuaciones para rehabilitar las viviendas en zonas degradadas de los municipios grancanarios. Por eso se incluye en el presupuesto 2026 la rehabilitación de 32 viviendas en el barrio de Montaña Clara, en San Bartolomé de Tirajana.

Además, se mantienen en las cuentas dos actuaciones de rehabilitación que ya contaban con financiación este año para reformar decenas de casas situadas en zonas degradadas de Mogán y Agüimes.