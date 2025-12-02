El Cabildo de Gran Canaria da este miércoles luz verde a su primer presupuesto milmillonario Las cuentas para 2026 aumentan en 69,61 millones en relación al importe inicial de 2025 | El pleno resolverá las tres enmiendas a la totalidad de la oposición y las 66 parciales de PP y CC

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Martes, 2 de diciembre 2025, 17:45

El Cabildo de Gran Canaria celebra este miércoles un pleno extraordinario para debatir la aprobación inicial de su presupuesto para 2026, con el que entra en el club de las administraciones públicas milmillonarias, que asciende a 1.055 millones de euros, reserva casi uno de cada tres euros para políticas sociales y destina más de uno de cada cinco a inversiones.

Las cuentas del Cabildo para el próximo año aumentan en 69,61 millones y en un 7,06% en relación a las iniciales de este año, que tenían un importe de 985 millones pero que han ido engordando durante el año y ascienden ya a 1.286 millones.

Algo parecido sucederá en 2026, una vez se incorporen los remanentes de 2025 (de momento unos 177 millones) y los posibles nuevos ingresos, estimándose que el importe final se eleve por encima de los 1.300 millones.

El presupuesto para 2026 es el tercero de este mandato y el décimo desde que el Cabildo está presidido por Antonio Morales y gobernado por partidos de izquierda.

El pleno tendrá que votar también, además de la aprobación inicial del presupuesto, las tres enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos políticos de la oposición, PP, CC y Vox, así como las enmiendas parciales registradas por PP y CC. El PP presentó 32 enmiendas parciales que suman un montante de 18 millones y CC registró 34 por un importe de 28,48 millones.

El Gobierno insular conformado por NC y PSOE no ha presentado ninguna enmienda y, salvo algunos errores de redacción, no prevé hacer cambios en las cuentas en la aprobación inicial.