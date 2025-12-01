El Cabildo de Gran Canaria lanzará en marzo sus bono consumo en comercios minoristas La partida reservada es de 500.000 euros | Las bases señalan que cada bono de 50 euros costará 25 y que cada consumidor sólo podrá adquirir cuatro

Minerva Alonso en un encuentro con el sector industrial y comercial en la Casa Palacio.

El Cabildo de Gran Canaria lanzará en marzo de 2026 su primer programa de bonos consumo para el fomento de compras en los comercios minoristas, dotado con 500.000 euros, mediante el que los consumidores que resulten beneficiarios podrán adquirir a mitad de precio los productos que ofrecen las tiendas que se adhieran.

El Consejo de Gobierno Insular aprobó este lunes las bases reguladoras de esta primera convocatoria, que se aplicará entre los meses de marzo y junio, «las fechas en que peor lo pasa el comercio minorista», detalló la consejera de Comercio del Cabildo, Minerva Alonso.

Será a partir de enero cuando se conozcan los detalles de los bonos consumo, como cuándo y dónde hay que inscribirse para optar a ellos como consumidores y que han de hacer los comercios que quieran participar, comentó Alonso sobre una convocatoria que gestionará la Cámara de Comercio.

No obstante, las bases reguladoras detallan que cada bono consumo tendrá un valor de compra de 50 euros, de los cuales el consumidor que lo adquiera deberá abonar el 50% del valor, esto es, 25 euros, siendo el 50% restante subvencionado por el Cabildo.

Cada persona podrá adquirir un máximo de cuatro bonos, lo que equivale a un importe total máximo de subvención de 100 euros a cada consumidor que resulte beneficiario.

Además, cada establecimiento adherido al programa tendrá un límite máximo de bonos a canjear por un importe total de 5.000 euros. Una vez agotado dicho límite, no se permitirá el canje de nuevos bonos en ese establecimiento.

De todos modos, este límite máximo podrá ser ampliado posteriormente si el estado de la demanda o la evolución del programa así lo aconsejan con el fin de posibilitar el uso completo de los fondos disponibles en la convocatoria.

160.000 euros de gastos

El acuerdo del Cabildo incluye un convenio con la Cámara de Comercio de Gran Canaria para la gestión del programa de bonos consumo, un dinero que no sólo se destinará a los gastos de la Cámara sino que cubrirá, entre otras medidas, la creación de una plataforma virtual de gestión, la puesta en marcha de una oficina de atención telefónica para comercios y consumidores, una campaña de publicidad, la promoción del programa en los 21 municipios de la isla con visitas a zonas comerciales, mercados y centros comerciales y la formación de los comercios que se adhieran a esta iniciativa.

La consejera de Comercio, Minerva Alonso, subraya que las fechas en las que está previsto ponerla en marcha son las solicitadas por el comercio minorista.