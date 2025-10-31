El Cabildo de Gran Canaria aprueba el céntimo verde para destinarlo a la lucha contra los incendios La medida, que ha sido rechazada por PP y Vox, se aplicará a partir de 2026

Efe Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 31 de octubre 2025, 13:09

El pleno del Cabildo de Gran Canaria ha aprobado este viernes, con los votos del grupo de gobierno y de CC, modificar la ordenanza fiscal reguladora del combustible en la isla para aplicar una subida de 1 céntimo de euro que se destinará a la lucha contra incendios. Tanto Vox como el PP han votado en contra de lo que se ha denominado como el céntimo verde y que se aplicará a partir del próximo año.

Vox ha considerado que supone «una traición a las familias» de la isla, al entender que se podrían haber suprimido otras muchas partidas para financiar la lucha contra los incendios, en concreto todas las del área de «Solidaridad Internacional».

El PP ha argumentado su negativa al céntimo verde en que es «un engaño», ya que el grupo de gobierno lo que persigue es incrementar los ingresos porque «se han gastado el dinero a diestro y siniestro» y están obligados por el Plan Económico y Financiero aprobado este año sin el apoyo del grupo popular y que ha calificado de «disparate».

El consejero de Hacienda y Emergencias del Cabildo, Pedro Justo, ha defendido este incremento en los combustibles, que ha recordado que fue autorizado por el Gobierno de Canarias del que forman parte el PP y CC, por lo que ha señalado al portavoz popular, Miguel Jorge Blanco, que su posición es contraria a la de su partido, que dio su apoyo a esta tasa ambiental. Además, ha recalcado que «no tiene nada que ver con el desequilibrio financiero».

24,6 millones para los ayuntamientos de la isla

El pleno del Cabildo ha aprobado también, de forma inicial, el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos y Mancomunidades para 2026, que está dotado de 31,3 millones de euros y que permitirá llevar a cabo 60 inversiones en obras de saneamiento, infraestructuras, alumbrado público, pavimentación e instalaciones deportivas, entre otras, ha explicado el consejero de Cooperación Institucional, Carmelo Ramírez.

Del total de la inversión, 24,6 millones de euros están destinados a los ayuntamientos y el resto, 6,7, a las mancomunidades, si bien el Cabildo aporta 15 millones de euros a los municipios y tres millones a las mancomunidades.

Vox ha sido el único grupo que ha votado en contra por incluir entre las acciones a desarrollar actuaciones contenidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU.

El PP ha señalado que los fondos a la cooperación municipal deberían incrementarse, si bien Ramírez ha incidido en que ha habido aumentos a través de remanentes de tesorería, al tiempo que ha hecho hincapié en que los ayuntamientos cuentan también para este tipo de obras con el Fondo de Desarrollo de Canarias y con el de Inversiones.

