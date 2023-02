El Cabildo estudia la ubicación del próximo vertedero de Gran Canaria

Al vertedero de residuos del Ecoparque Norte le quedan 30 meses para proceder a su sellado y clausura, prevista en agosto de 2025, y las previsiones para el del Ecoparque Sur pasan por que se llene dentro de cinco años, en 2028, por lo que el Cabildo ha encargado a una empresa que estudie las posibles ubicaciones de un nuevo vertedero, que, en todo caso, se convertirá en el único de la isla.

Sin descartar que la localización del siguiente vertedero insular sea limítrofe con el de Juan Grande, en el sur, su ubicación concreta en el mapa estará limitada a zonas emplazadas fuera de los espacios naturales protegidos, alejadas de núcleos residenciales y bien comunicadas por carretera, entre otros condicionantes.

El estudio de posibles ubicaciones del siguiente vertedero de Gran Canaria encaja con la recomendación realizada al Cabildo por el nuevo Plan Integral de Residuos de Canarias, que le recuerda la necesidad de «analizar, seleccionar y, en su caso, efectuar la reserva de suelo necesaria para ubicar un futuro vertedero insular» al margen de los dos existentes «teniendo en cuenta la limitada capacidad de vertido disponible en el momento actual» en los dos ecoparques.

Quedan cuatro celdas en la capital

Dentro de la cuenta atrás para el cierre del ubicado en Salto del Negro, en la capital, el Cabildo acaba de dar luz verde al proyecto de clausura, sellado, restauración ambiental y desgasificación de tres de sus celdas de vertido, las últimas en colmatarse, en cuyos trabajos se invertirán casi 770.000 euros. Son 80.000 euros más que los previstos en el proyecto inicialmente enviado al Gobierno de Canarias tras introducirse varias mejoras.

Depósito de biogás de Salto del Negro que alimenta los motores para generar energía eléctrica. / C7

Al Ecoparque Norte le quedan ahora cuatro celdas operativas, la que se está llenando y tres más todavía sin utilizar, y su vida útil estimada se podría alargar hasta 2030 si no fuera porque la autorización ambiental integrada en vigor, aprobada por el Gobierno canario en 2020, limitó a cinco años más el uso de todos sus vasos de residuos no peligrosos, plazo que vence en agosto de 2025, momento en el que todos ellos deberán estar sellados y clausurados.

No obstante, el Cabildo y el Gobierno canario mantienen abierto un diálogo técnico en busca de soluciones intermedias para alargar la vida útil del vertedero de la capital grancanaria. Oficialmente el requerimiento previo presentado por el Cabildo contra la autorización ambiental integrada, en particular contra la obligación de sellar todas sus celdas en 2025, no ha sido contestado pese a que existe tal obligación legal.

Vida útil y quinto contenedor

En el vertedero de Juan Grande se procede en la actualidad a la impermeabilización de una parte de su única celda de vertido, la denominada fase 3, a la que todavía le faltan cinco años de vida útil si el volumen de residuos que allí acaban se mantiene en relación a los datos de 2021 y el vertedero de Salto del Negro sigue abierto hasta entonces.

De todos modos, estas previsiones sobre el calendario de colmatación de los dos vertederos se alargarían en el tiempo si, como es obligatorio a partir del 1 de enero de 2024, se implanta el quinto contenedor de separación de residuos en los 21 municipios. Es el destinado a los restos orgánicos, que ahora suponen el 40% de media de los que se depositan en el contenedor de la fracción resto y que acaban, mayoritariamene, enterrados en los dos vertederos.

El 17% de la energía posible

Los dos ecoparques apenas generan el 17,14% de la energía que potencialmente serían capaces de producir al carecer de autorización para verter a la red eléctrica los excedentes de su autoconsumo. La producción de las plantas de generación eléctrica de Salto del Negro y de Juan Grande en 2021, último ejercicio anual con datos completos, se limitó a 4.800 megavatios hora (MWh), cuando la producción potencial de ambas instalaciones se estima en 28.000 MWh al año.

Motor de generación eléctrica a partir del biogás instalado en el Ecoparque Norte. / C7

La adjudicataria de la gestión de ambos ecoparques lleva dos años tramitando ante la Dirección General de Industria la obtención de la autorización administrativa para que sus plantas de generación eléctrica pasen de la modalidad de autoconsumo a la de autoconsumo con excedentes, de momento sin éxito.

En el Ecoparque Norte la energía se produce en motores de cogeneración a partir del aprovechamiento del biogás generado en el depósito controlado de residuos (extraído mediante tuberías) y en la planta de biometanización (alimentada con residuos de las depuradoras de aguas residuales). Los motores se acaban de cambiar y los nuevos, comprados de segunda mano, empezaron a operar a principios de este mes de febrero.

En el Ecoparque Sur los motores de cogeneración solo aprovechan el biogás generado en el depósito controlado de vertido de residuos y su capacidad de producción es menor.

Con la generación energética de unos y otros motores se cubre el 60% del consumo medio de los dos ecoparques en las horas punta, con picos del 100% en las de menor actividad.