El Cabildo dice que este año recibirá su ayuda la mujer a la que su expareja casi le dejó sin casa

El Cabildo de Gran Canaria asegura que hará entrega este año de la ayuda que ha solicitado Milagros Reyes, víctima de violencia de género, para poder empezar a reparar la casa que su expareja casi le quema en Vecindario. En principio, le corresponderían 10.000 euros en este 2022.

Así lo afirma la consejera de Igualdad, Diversidad y Transparencia, Sara Ramírez, que recordó que el expediente para la solicitud de esta ayuda lo tramita el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, al que pertenece la persona que inició la petición.

Reyes se quejó en este periódico de que han pasado cuatro meses desde que su expareja casi la mata al intentar quemar su casa y que desde entonces no ha podido regresar a la vivienda. Su ex empotró su coche contra el garaje del inmueble, se roció a sí mismo y al vehículo con gasolina y se quemó a lo bonzo, por lo que dio lugar a un incendio que causó graves daños a la vivienda, inhabitable desde entonces.

El presupuesto para el arreglo asciende a 65.000 euros y Reyes solo pide que al menos le den cuanto antes las ayudas a las que le dijeron que tenía derecho.

Ramírez entiende la desesperación de Reyes

Ramírez entiende la desesperación de Reyes, pero dejó claro que en cuanto el Cabildo reciba una última documentación que faltaba, se le aprobará el ingreso. Reconoció que este año se han retrasado un poco en las ayudas porque desde Intervención se les instó a dotarse de unas bases para poder entregarlas.

Este trámite no solo ya se hizo sino que se ha liberado una primera partida de 155.000 euros, en la que, sin embargo, no estaba la ayuda de Reyes por el documento que le faltaba, un certificado de que no tiene deudas con la Seguridad Social.

Ramírez explica que las ayudas proceden del Fondo Canario de Emergencia Social, que cofinancian Gobierno y Cabildo, y aclara que, según las bases, a Reyes le corresponderían en 2 años un máximo de 14.000 euros. Si en 2022 le dan 10.000, en 2023 podría aspirar a un máximo de 4.000.