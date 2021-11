El Cabildo destina 1,98 millones de euros a regenerar el paisaje de la GC-2, entre la capital y San Andrés

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y la consejera de Política Territorial y Paisaje, Inés Miranda, han recorrido hoy las actuaciones de regeneración paisajística ya ejecutadas por el Área o aún en desarrollo en el entorno de la GC-2, en la zona que discurre entre Las Palma de Gran Canaria y San Andrés, la entrada Norte de la capital grancanaria. Un total de cuatro proyectos que, junto a las labores de retirada de vertidos y de limpieza de grafitis, han requerido una inversión global de 1,98 millones de euros.

Antonio Morales, presidente del Gobierno de Gran Canaria, ha manifestado que «tras la creación del Observatorio del Paisaje de Gran Canaria, que pretendía trabajar la regeneración del paisaje de la isla. Las actuaciones que hemos realizado en esta zona del norte, están enmarcadas en ese proyecto de regeneración, con una actuación integral que seguiremos realizando en los próximos meses y años en la GC-2 que tiene un valor total de unos 20 millones de euros». Asimismo, se refirió a la actuación contra estas mejoras paisajísticas, refiriéndose a la inmediata colocación de vallas o grafitis una vez realizada la restauración de paredes o muros. En este sentido, dijo que «es muy importante que las empresas tomen conciencia de que hay otras fórmulas para vender sus productos, con las nuevas tecnologías y sus numerosos formatos, en las radios, las televisiones, por lo tanto, no es necesario instalar vallas en lugares que afean el entorno, que producen un enorme impacto visual. Pido que se castigue a las empresas que se anuncien de manera ilegal en espacios que atentan contra el territorio y el paisaje. El Cabildo de Gran Canaria ha denunciado por la vía penal a personas que ensucian el entorno, que pintan en muros incluso en viviendas. Nosotros no estamos contra el arte urbano, no estamos contra el grafiti que es un elemento de expresión cultural, lo que pasa es que estamos ante grafitis que no forman parte de ninguna expresión artística sino lo que hacen es deteriorar el territorio y el paisaje, atentando contra el medio».

Por su parte, la consejera de Política Territorial y Paisaje, Inés Miranda, señaló que estas actuaciones tienen el apoyo de las comunidades donde se desarrollan. «Nosotros», dijo, antes de ejecutar los proyectos nos hemos reunido con ellos, les hemos explicado, algunos han hecho alguna aportación y han sido recogidas siempre que mejoraban la calidad de vida. La colaboración ha sido muy alta, favorablemente».

El alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, manifestó su satisfacción por el desarrollo de estas actuaciones porque «Arucas necesitaba un cambio de imagen en la GC-2, sobre todo las obras que realiza el Cabildo, en este caso la Consejería de Política Territorial, y parte de ese dinero ha facilitado que desde Tinoca hasta San Andrés ha ido mejorándose».

Durante el trayecto, la comitiva ha visitado la zona de Costa Ayala-Tinocas, en donde la Corporación Insular ya ha culminado un proyecto que, como todos los que se han visto hoy, forman parte del Proyecto Director de Regeneración Paisajística de la GC-2, que promueve la Consejería de Política Territorial y Paisaje, con el propósito de mejorar el entorno de esta vía principal. En este caso, con un presupuesto de 346.642 euros, se ha realizado la limpieza integral del risco y de los taludes, además de la retirada de vertidos, lo que ha permitido recuperar la visión de los afloramientos rocosos. Asimismo, se ha pintado parte de los frentes urbanos y se ha acondicionado la zona viaria ubicada entre el asentamiento de Costa Ayala y la GC-2, donde se ha construido un muro de mampostería de piedra y un área ajardinada, tras eliminar la valla metálica existente e imposibilitar el aparcamiento de vehículos.

Otro enclave protagonista del recorrido ha sido Quintanilla y San Andrés, cuyas obras se están ejecutando en la actualidad, con un coste de 1.088.033 euros. En este punto, por una parte, se ha renovado la imagen de las edificaciones que se hallan en la primera línea de la GC-2, mediante el pintado de las fachadas y las medianeras que dan a la autovía, muchas de las cuales estaban en estado de abandono y muy deterioradas por su cercanía al mar. Además, se han instalado unos murales-logos, situados sobre algunas medianeras del lado mar o, en su defecto, en el lado tierra de la vía, realizados en acero lacado, con imágenes de surf, olas y el nombre de las playas.

Por otro lado, las obras en esta área comprenden, en el lado mar, la ampliación y mejora de las aceras ya existentes y la construcción de otras nuevas, con barandillas de madera en los puntos donde haya riesgo de caídas, con el fin de que la acera tenga continuidad en todo el margen de la carretera. En el lado tierra también se habilitarán aceras, en zonas puntuales próximas a los pasos de peatones, para facilitar el acceso a las paradas de guaguas y a la nueva explanada de aparcamiento, que contará con 274 plazas, ordenadas con un balizamiento de troncos de madera. En las proximidades de este parquin, se instalarán duchas para los usuarios de las playas, así como elementos que permitan limpiar y endulzar las tablas de surf, tras la práctica deportiva.

A su vez, se pintarán los muros agrícolas que hacen de cerramiento de las fincas colindantes y se construirán pequeños muretes de piedra de mampostería. Todo ello, acompañado del acondicionamiento de las zonas verdes, con la instalación de una red de riego, la extensión de grava y picón, y la plantación de 879 individuos vegetales.

La regeneración de las fachadas en el entorno de El Atlante han sido otro foco de atención en el itinerario. Allí, las y los visitantes han comprobado la actuación que se ha efectuado en el grupo de viviendas y las naves industriales situadas en la ladera frente al mar, y en varios espacios libres donde se acumulaban escombros. El importe de los trabajos ha ascendido a 97.598 euros y han consistido en pintar todos los inmuebles y en retirar los vertidos.

De igual forma, se ha podido observar el resultado de la regeneración de la subestación transformadora en desuso del punto kilométrico 1+5000 de la vía, que, con un presupuesto de 65.872 euros, se ha convertido en un hito desde cuya fachada el que el Cabildo lanza el mensaje 'Sin CO2', para llamar a la concienciación ambiental de quienes circulen por esta carretera.

Asimismo, a lo largo de toda la visita, las y los participantes han apreciado las consecuencias de las labores de retirada de escombros, vertidos y residuos vegetales, así como de limpieza de grafitis que se han ejecutado a lo largo de toda la zona, a las que la Institución Insular ha destinado 381.800 euros.