El Cabildo definirá antes del verano la actuación de choque en las dunas

Año y medio es mucho tiempo. No se puede tardar tanto en despejar de arena el paseo Costa Canaria. Así lo entiende el Cabildo, cuyo consejero de Medio Ambiente, Raúl García Brink, anunció este viernes que antes del verano su departamento definirá cómo y cuándo se ejecutará la actuación de choque con la que se podrían acortar estos tiempos, que son los que ahora maneja el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

La corporación tirajanera destina cada jueves parte de su maquinaria a trasladar arena desde la parte alta de las dunas, la que linda con el paseo, hasta la orilla de Playa del Inglés. Sigue así las indicaciones del Cabildo, que vela por que esta acción, necesaria para evitar que las dunas sepulten el paseo turístico, no solo no perjudique al espacio protegido, sino que también lo beneficie. De esa forma, la arena vuelve a entrar en el circuito y no se pierde fuera del campo dunar.

Y también le ha fijado una franja horaria muy concreta, entre las 07.00 y las 09.30. A este ritmo, un día a la semana, en esas horas, y con esas condiciones, el Ayuntamiento lleva desplazadas, de un punto a otro y en siete actuaciones, 530 toneladas de arena. El gobierno local calcula que con esta cadencia le queda año y medio, aproximadamente, para dejar despejado el tramo de paseo afectado, entre el hotel Santa Mónica y el Riu Palace Maspalomas.

La limitación del Cabildo es horaria, no de días

El consejero insular subraya, de entrada, que la limitación horaria obedece, sobre todo, a razones de seguridad. Estas operaciones requieren el concurso de maquinaria pesada, y como quiera que parte de las maniobras se localizan en la orilla de la playa, en una zona de tránsito de los usuarios, se optó por fijar una franja en la que hubiese poca gente.

Dicho esto, García Brink deja claro que la limitación impuesta es solo horaria, por lo que el Ayuntamiento tiene vía libre para actuar todos los días, no solo una vez a la semana. Sin embargo, el consistorio sureño restringe estas actuaciones a los jueves, porque, según ha explicado varias veces su edil de Cuidado de Litoral, José Ruymán Cardoso, su maquinaria es escasa y no pueden destinarla a diario a esta tarea.

El consejero de Medio Ambiente comparte con San Bartolomé la conveniencia de una actuación algo más ambiciosa que las actuales, pero advierte de que las dunas de Maspalomas están catalogadas como reserva natural especial, por lo que cualquier movimiento ha de cumplir estrictos controles técnicos. También prevé que una actuación así, a una escala mayor, requerirá de algún tipo de contrato con un servicio externo que cuente con la maquinaria y el personal adecuado para efectuar estas operaciones.

Medio Ambiente atenderá la petición para liberar las arquetas

San Bartolomé de Tirajana y Canaragua temen el colapso en las redes de saneamiento que están dentro de la reserva y que llevan meses sepultadas bajo varios metros de profundidad de arena, de ahí que hayan anunciado una petición expresa al Cabildo para una acción específica que las libere. García Brink dejó claro que lo ideal sería sacar cuanto antes esas tuberías de las dunas, pero dijo que el Cabildo está abierto a atender y estudiar esa petición.