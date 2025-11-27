Cabildo y Cámara impulsan en China la promoción de Gran Canaria Augusto Hidalgo encabeza la misión que se reúne con las empresas del gigante asiático para aumentar los visitantes | Prepara un hermanamiento de la isla con Sanya

El vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, encabeza, junto al presidente de la Cámara de Comercio, Luis Padrón, una misión institucional y empresarial desplazada a China esta semana para reforzar la promoción turística de la isla y captar inversiones estratégicas.

La delegación desarrolla una agenda de trabajo con reuniones empresariales y gubernamentales en Pekín, y en las principales ciudades de China como Shanghái, Shenzhen y Sanya, en la isla de Hainan.

«Gran Canaria recibe actualmente unos 35.000 visitantes chinos al año, muchos residentes en Europa, atraídos por la oferta gastronómica y cultural, y, especialmente, por el legado de la escritora San Mao, que vivió en Telde y cuyo vínculo con la isla se ha convertido en un activo de gran valor promocional», aseguró Hidalgo.

Padrón señaló que «esta misión demuestra el papel de la Cámara como promotora de iniciativas estratégicas para la isla, y la importancia de contar con una institución sólida, conectada e internacional, respaldada por la fuerza de la red cameral, que abre puertas y genera oportunidades para las empresas en mercados clave como el chino».

El programa de la misión incluye reuniones con algunas plataformas digitales y grupos empresariales del país, así como presentaciones del destino organizadas junto a Turespaña.

La expedición comenzó el lunes con un acto en la Embajada de España en Pekín y continuó el martes con encuentros con la agencia Qunar.com, empresa líder en turismo; la empresa estatal China Cyts Tour Holding Co, un gigante de esta industria en el país: y la tecnológica Sohu, una de las pioneras de Internet en China.

El miércoles, aún en Pekín, tuvo lugar una presentación de la marca turística Gran Canaria ante 50 operadores turísticos y luego, ya en Shanghái, hubo un encuentro con el conglomerado Fosun International, uno de los mayores grupos privados del país.

Este viernes se firmará un compromiso para llevar a cabo el hermanamiento entre Gran Canaria y la ciudad de Sanya, en Hainan.