El Cabildo ayudó a pagar a las Adoratrices la finca de Tafira que les va a comprar

Vista de la parcela anexa al Cecopin que el Cabildo va a comprar a las Adoratrices.

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 2 de noviembre 2025, 05:00 Comenta Compartir

El Cabildo de Gran Canaria concedió en 1962 a las Adoratrices una subvención por importe de 200.000 pesetas para ayudarles a adquirir la finca de Tafira en la que quería abrir un colegio de esta congregación, una propiedad que 63 años más tarde va a comprarles por 3,95 millones de euros y en la que se ubica el colegio Kaizen Montessori cerrado en el verano de 2024.

La concesión de aquella ayuda, aprobada por unanimidad, fue defendida en el pleno del Cabildo por el entonces presidente, Federico Díaz Bertrana, en la sesión celebrada el 14 de marzo de 1962 y el dinero se concedió finalmente al liquidarse las cuentas de aquel año.

Según reflejó el periódico Falange, la subvención era para que las Adoratrices adquiriesen junto al Jardín Canario una finca «con destino a un gran colegio y dada la indiscutible importancia y la trascendencia social que la obra de la comunidad presenta en la formación y protección de los jóvenes».

La congregación compró el terreno anexo hoy al Centro de Cooperación Operativa Insular (Cecopin), que fue segregado de una parcela mayor, a un particular y suscribió en 1967 una hipoteca con la Caja Insular de Ahorros y Monte de Piedad de Gran Canaria por un valor de 1,5 millones de pesetas.

El Diario de Las Palmas del 10 de mayo de 1968 reflejó que el pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria conoció ese día el dictamen favorable de la Comisión de Obras y Ornato a la concesión de licencia de obra para construir un colegio de religiosas Adoratrices en el kilómetro 7,200 de Tafira.

El expediente abierto en el Cabildo para comprar esa finca de casi 14.000 metros cuadrados de superficie tiene ya los informes técnicos, jurídicos y económicos favorables precisos para recibir la luz verde final del Consejo de Gobierno Insular.

El Cabildo ha decidido adquirir esta propiedad, que dispone de 2.700 metros cuadrados construidos y tiene 13.639,58 metros cuadrados de superficie registral y 13.402 de superficie catastral, para ampliar las instalaciones del Cecopin, que colindan con la finca y se han quedado pequeñas para sus necesidades.

El Gobierno insular prevé formalizar la compra a lo largo de noviembre por un precio de 3,95 millones de euros, un importe inferior a la tasación que hizo su Servicio de Arquitectura, que estableció su valor en poco más de 4,09 millones.

Con luz verde del Vaticano

La compra, una oportunidad que surgió cuando el Cabildo negociaba la adquisición a un particular de otra parcela contigua al Cecopin, se ha retrasado porque además del visto bueno de la Diócesis de Canarias fue necesario el del Vaticano. Y esa luz verde tuvo que esperar a la constitución de su nuevo gobierno tras el fallecimiento del Papa Francisco y la elección de su sucesor, el Papa León XIV.

De hecho, en el expediente que tramita el Servicio de Patrimonio obra una autorización para el acto de compra-venta otorgada por mediación del Jefe de Oficina del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.

La ampliación del centro desde el que se coordinan las acciones de lucha contra los incendios forestales y otras emergencias de la isla, es necesaria porque precisa de más espacio y un acceso viario propio.

Así se podrán trasladar al Cecopin varias patrullas de agentes de Medio Ambiente, montar una gran sala de formación, realizar prácticas operativas, instalar más antenas de comunicación, sumar áreas de descanso y concentrar medios humanos y materiales ahora dispersos.