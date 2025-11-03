El Cabildo activa a 14 personas desempleadas para reforestar el Bosque de los Recuerdos en Valleseco El proyecto, una iniciativa de la Consejería de Empleo, busca que familiares de todas partes de la isla puedan depositar en los árboles las cenizas de sus difuntos

El Cabildo, en cooperación con el Ayuntamiento de Valleseco y la Fundación Foresta, inició la reforestación de la segunda fase del Bosque de los Recuerdos de Valleseco, enmarcado dentro del proyecto 'Fomento para el empleo 2025'. Esta iniciativa, impulsada por la Consejería de Empleo, tiene como objetivos impulsar un plan de empleo para personas que se encuentran en el paro, la restauración ambiental para mantener los bosques de la isla, y así contribuir a la prevención de incendios, y también convertir la zona en una alternativa para que los familiares de cualquier lugar de la isla puedan acudir a este bosque para depositar las cenizas de sus difuntos.

En este segundo año de actuación son 14 las personas con difícil empleabilidad las que tienen la oportunidad de formarse «en el sector primario y que al finalizar los trabajos podrán obtener un certificado profesional para trabajar en otros espacios», comentó Juan Díaz, consejero de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo. Además, anunció que para esta fase se han destinado 400.000 euros, dentro del marco del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan).

«La intención es que cualquier persona de la isla pueda venir a este bosque de Valleseco para esparcir las cenizas de los fallecidos», sostuvo el alcalde, José Luis Rodríguez, quien añadió que cada árbol funcionará como «un nicho» donde se podrán depositar los restos de los difuntos. Según él, se prevé que en total haya 400 árboles disponibles entre la primera y la segunda fase, siendo uno de los pasos más importantes retirar los hierbajos y realizar labores de reforestación.

El primer edil de Valleseco indicó que la intención es hacer una concesión para que sea una funeraria quien administre el bosque. «El árbol se podrá arrendar por cinco años como un nicho propio, con la posibilidad de prorrogar, y los costes dependerán del mantenimiento, pero prevemos que rondarán los 100 euros por año», comentó. Otra de las intenciones de la corporación municipal es «intentar habilitar mejores accesos al bosque, ya que en estos momentos es difícil poder llegar a donde están los árboles».

Alicia Rodríguez, directora general de la fundación Foresta, subrayó que «los objetivos principales son la creación de empleo en el sector forestal y la restauración ambiental». Para poder llevar a cabo la actuación de esta segunda fase del Bosque de los Recuerdos de Valleseco los perfiles profesionales que se han seleccionado son «peones, motoserristas, capataces, encargados, administrativos y jefe de proyecto», explicó. Gracias a esta iniciativa es posible «darles un certificado de profesionalidad de nivel uno para que salgan con formación», concluyó Rodríguez.

