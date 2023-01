El Cabildo abona los 100.000 euros de la convocatoria de ayudas a la movilidad eléctrica

El Cabildo de Gran Canaria, a través del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria (CIEGC), ha completado ya el abono de las ayudas de la primera convocatoria de subvenciones para la adquisición de ciclomotores eléctricos, bicicletas con sistema de asistencia al pedaleo y patinetes eléctricos en el ejercicio de 2022, dotada con 100.000 euros.

El coordinador técnico de Desarrollo Económico, Soberanía Energética, Clima y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, destacó la buena acogida de este tipo de ayudas, nuevas en Canarias. «Esta primera convocatoria se agotó en menos de un mes, lo que demuestra que los ciudadanos de Gran Canaria quieren apostar por medios de transporte personales sostenibles y desde las administraciones públicas debemos apoyar su esfuerzo, que contribuye al objetivo global de descarbonizar la isla».

García Brink explicó que desde el Gobierno insular se decidió sacar una convocatoria extraordinaria en el mes de octubre, dotada con 150.000 euros, para que la ayuda pudiera llegar a más personas. «La experiencia nos sirvió para mejorar las bases reguladoras de forma que se agilizara la tramitación de los expedientes y, además, para la convocatoria de 2023 añadiremos otra línea específica de apoyo a la adquisición de dispositivos eléctricos para personas con movilidad reducida».

La primera tanda de ayudas ha servido para apoyar la compra de 247 vehículos eléctricos de micromovilidad - 23 ciclomotores de categoría L1e-B, 115 bicicletas con motor eléctrico y 109 patinetes de dos ruedas en línea con manillar- entre los primeros solicitantes que reunieron las condiciones de la convocatoria.

Impulsar la movilidad personal eléctrica

Estas líneas de ayudas del Cabildo de Gran Canaria se destinan a la adquisición de vehículos eléctricos de movilidad personal o micromovilidad, entre los que figuran los ciclomotores de categoría L1e-B con una potencia no superior a 4 kilovatios y 45 km/h de velocidad máxima; las bicicletas con motor eléctrico de potencia no superior a 250 vatios y que no superen los 25 km/h y los patinetes de dos ruedas en línea con manillar de hasta 350 vatios de potencia y que no superen los 25 km/h de velocidad máxima.

La cantidad a subvencionar puede alcanzar el 50% del precio de adquisición antes de impuestos, con unos máximos según la categoría y el precio de mercado. Para los ciclomotores, el máximo es de 1.000 euros; en el caso de las bicicletas, alcanza los 600 euros y en el de los patinetes eléctricos, los 150 euros.

La convocatoria solo permite la subvención de un único vehículo eléctrico por beneficiario, independientemente de la categoría.