'El caballo de oro' no para de dar premios en El Tablero

Rafael Falcón San Bartolomé de Tirajana Martes, 18 de noviembre 2025, 06:10 Comenta Compartir

Algo está pasando en el local 7 del Centro Comercial El Tablero, en San Bartolomé de Tirajana. Allí está ubicada desde el año 2016 la administración de Loterías 'El caballo de oro' y en los últimos meses no han parado de dar premios lo que ha provocado largas colas diarias a la búsqueda de la diosa fortuna, con el sorteo extraordinario de Navidad a la vuelta de la esquina.

'El caballo de oro' cumplirá el próximo 5 de diciembre 9 años de vida. Lisandro García y Noelia Jiménez regentan una administración que con el paso de los años se ha ganado la confianza de una fiel clientela y que año a año se ha ido superando en el reparto de premios, «aunque lo de los últimos meses ha sido una locura», afirma Lisandro García.

En los últimos cuatro meses, 'El caballo de oro' ha dado nueve premios. Sorteo del jueves de la Lotería Nacional, La Quiniela o Lotería Nacional han sido los sorteos que han sido premiados en la administración del Centro Comercial El Tablero. Pero en los últimos años, la lista de premios es enorme, incluyendo un quinto premio en la Lotería de Navidad en 2019. Y es que con esta racha, las miradas están puestas en el sorteo extraordinario del próximo 22 de diciembre.

«Ya se nota en el ambiente. Tenemos colas todos los días. Está claro que el reparto de premios provoca un efecto llamada y muchos clientes nos dicen que este año el Gordo caerá en El Tablero, algo con lo que soñamos», destaca Lisandro y Noelia mientras una fiel clientela continúa acercándose a la administración. Esta aventura familiar se inició en el año 2016. «El nombre viene motivado por la gran afición de nuestra hija, Ariadna, a los caballos, y el oro porque simboliza la buena suerte. En el logotipo de la administración hay dos caballos en referencia a mi hija, Ariadna, y a mi mujer, Noelia», destaca Lisandro García.

'El caballo de oro' abre de lunes a viernes, de 10.00 a 21.00 horas; y sábados y domingos, de 10.00 a 20.00 horas. También se pueden adquirir boletos en esta administración a través de la web www.loteriaselcaballodeoro.es.

'El caballo de oro', en el Centro Comercial El Tablero, es de las cinco administraciones de la provincia de Las Palmas que más premios da, algo que se ha reforzado estos últimos cuatro meses con la cascada de premios que han otorgado. Para el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad cuentan con siete series enteras de siete números, y donde no puede fallar su número de la suerte: el 7.

Ampliar

Gracias al impulso de sorteos masivos, como el de Navidad o Euromillones, este mercado ha retomado una senda de crecimiento tras el bajón de la pandemia, tal y como se destaca desde la SELAE -Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado-.

Estas fechas son de mucha venta. La clientela en El Tablero es muy amplia «e incluso ha venido gente de Tenerife a comprar Lotería de Navidad al enterarse del reparto de premios masivo que hemos tenido en los últimos meses», apostillan Lisandro y Noelia. Números de toda la vida, supersticiones, recuerdos, etc. Las anécdotas para comprar el número de la Lotería de Navidad son múltiples, «pero lo que deseamos es que toque el Gordo en el Centro Comercial El Tablero».