¿Busca aguacates? Mogán les monta una feria en Arguineguín el 14 de diciembre El municipio celebra el X aniversario de la Feria del Aguacate con formación, homenaje y su producto estrella

Arguineguín se prepara para la décima edición de la Feria del Aguacate de Mogán, que tendrá lugar el domingo 14 de diciembre, de 9.00 a 17.00 horas, en la plaza Pérez Galdós. En esta edición especial del X aniversario, la feria incorporará formaciones gratuitas, charlas técnicas y un acto de homenaje a los agricultores que han participado durante estos diez años. Como es tradición, los agricultores y agricultoras del municipio pondrán a la venta más de 5.000 kilos de aguacate, un producto reconocido por su excelente calidad y considerado el 'oro verde' moganero.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y el concejal de Agricultura, Neftalí Sabina, presentaron este miércoles los detalles de esta edición desde la propia plaza Pérez Galdós. Bueno destacó que la feria «es un escaparate fundamental para la promoción de los productos de la tierra y la puesta en valor del trabajo de nuestros agricultores y agricultoras», confiando en que la cita vuelva a ser un éxito de participación.

Para celebrar el X aniversario, el Ayuntamiento ha organizado una serie de actividades formativas y un acto de homenaje a los agricultores que han participado durante estos diez años.

Programa especial del X aniversario

• Martes 9 de diciembre: Curso gratuito de poda e injerto de aguacate y mango, de 16.00 a 19.00 horas, impartido por Miguel Ángel Rodríguez Marrero en la finca situada en el km 3 de la carretera del barranco de Arguineguín.

• Miércoles 10 de diciembre: Charla 'Novedades en el riego de aguacate', impartida por Carlos Álvarez Acosta, de 16.00 a 19.00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

• Jueves 11 de diciembre: Acto de reconocimiento en el Centro Cultural El Mocán a las 30 personas agricultoras que han participado en alguna edición de la feria. Será a las 20.00 horas y contará con la actuación del timplista José Vicente Pérez, el guitarrista Adrián Niz y el solista Manuel Estupiñán Verona.

Producción local y oferta de la feria

El domingo 14 de diciembre participarán en la feria dieciséis agricultores y agricultoras con puestos ubicados bajo la carpa permanente de la plaza. Sabina subrayó que se pondrán a la venta «cerca de 5.000 kilos de aguacate de distintas variedades como 'Fuerte' y 'Pinkerton', con un precio puesto de forma directa por los agricultores.

El municipio produce hasta 22 variedades de aguacate a lo largo del año, con unas 40 hectáreas de cultivo, lo que lo convierte en una de sus principales producciones agrícolas junto con el mango, del que se ofrecerán 2.500 kilos de la variedad Keitt. También estarán disponibles 2.500 kilos de naranjas y otros frutos locales.

La zona gastronómica contará con 10 expositores, donde el aguacate y los productos de kilómetro cero serán los protagonistas. Distribuidos en la plaza se situarán una decena de stands de artesanía y productos elaborados como mermeladas, quesos, repostería, vino, aloe y miel.

Música y ambiente festivo

La feria se prolongará hasta las 17.00 horas para que el público pueda disfrutar de la gastronomía y la música en vivo. Actuarán la Parranda El Mejunje, Mariachi Peléon con Yamiley Cruz y Paco Guedes.

La alcaldesa y el concejal agradecieron la colaboración del Cabildo de Gran Canaria y Cajasiete, e invitaron a residentes y visitantes a acercarse a la X Feria del Aguacate de Mogán y disfrutar de los excelentes productos agrícolas del municipio.