'Bueno para…': la nueva marca política de Onalia Bueno para conquistar municipios grancanarios

La líder municipal Onalia Bueno, actual alcaldesa de Mogán, ha dado un paso estratégico al registrar la marca «Bueno para…», un formato adaptable que planea emplear en diferentes municipios de la isla de Gran Canaria —por ejemplo «Bueno para Telde», «Bueno para Gáldar» o «Bueno para Arucas»— de cara al ciclo electoral de 2027.

Esta nueva marca, que se inscribe bajo el paraguas del partido insular Somos Gran Canaria, pretende exportar el modelo de gestión implantado en Mogán a otras corporaciones municipales de la isla.

Según fuentes cercanas al equipo, la iniciativa no surge de manera espontánea: llevan meses visitando diversos municipios grancanarios para medir el «clima político y social» local, haciendo hincapié en la experiencia acumulada de gestión directa, ejecución presupuestaria eficaz y estabilidad de gobierno que, según destacan, ha solicitado la ciudadanía.

La imagen de la marca incluye un corazón con forma de «B», ya utilizado en el pasado como eslogan en Mogán ('Bueno para Mogán' y posteriormente 'Más Bueno para Mogán'), donde obtuvo una mayoría amplia en las elecciones municipales de 2023.

El momento del registro se enmarca en una semana clave para su gestión: el municipio acaba de evaluar el primer año de implantación de la tasa turística, que en apenas seis meses y doce días superó los 662.000 euros de recaudación, con una proyección anual que ronda los 1,4 millones.

El equipo de Bueno considera que la consolidación de políticas como esa tasa, la captación de fondos europeos y el control directo de servicios públicos han reforzado el perfil de la alcaldesa como gestora eficaz y están detrás del impulso del salto insular que pretende dar con esta nueva marca.

Asimismo, el movimiento se interpreta como una respuesta calculada al reciente congreso de Municipalistas Primero Canarias, que buscaba agrupar sensibilidades municipalistas y nacionalistas en Gran Canaria, pero en el que Bueno y su formación decidieron mantener autonomía y marcar distancias.

Con más de dos años hasta los próximos comicios locales, la estrategia de expansión de 'Bueno para…' apunta a constituirse como una alternativa municipalista con presencia en distintos municipios-e-isla, apoyándose en la reputación construída en Mogán para abrir espacio político en el resto del territorio grancanario.