Bueno: «La nueva ley supondrá el fin de las viviendas vacacionales en Canarias» La alcaldesa de Mogán advierte de que la trampa está en considerarlas actividades clasificadas: «Ninguna cumple»

Gaumet Florido Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:41

«La nueva ley supondrá el fin de las viviendas vacacionales en Canarias». Así de contundente concluyó este lunes Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, su comparecencia ante los medios de comunicación para explicar su rechazo a la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de la Vivienda, que acaba de aprobar el Parlamento de Canarias.

La clave del problema, aseveró Bueno, está en que esta normativa da la consideración de actividad clasificada a las viviendas vacacionales, lo que a su juicio implicará que las casas con este uso que están operativas con anterioridad a esta ley y que están ahora obligadas a consolidar ese uso no podrán hacerlo. ¿Por qué? «Porque ninguna cumple».

Para evitar estas consecuencias, la alcaldesa, que compareció junto al director general de Gestiona Mogán, Eduardo Álamo, insta al Gobierno de Canarias a que reflexione y a que opte por una de tres propuestas: la primera, su primera opción, que fije por decreto qué requisitos deberán cumplir los propietarios como actividad clasificada; o en su defecto, que se les aplique la normativa que regula los arrendamientos urbanos o bien se las deje exentas de la ley de actividades clasificadas, como pasa con el resto de los establecimientos turísticos.

Onalia Bueno se mostró muy combativa con una ley que, según insistió, acabará con la puerta que abrieron las viviendas vacacionales a una mayor democratización del sector turístico en Canarias. Si no se cambia, traerá consigo que «el dinero que genera el turismo siga en las mismas manos». «Y eso no lo podemos tolerar», añadió.

La alcaldesa recordó que los ayuntamientos a través de la Fecam habían intentado sin éxito que el Gobierno hiciese esas correcciones, pero que no fue posible pese al año y medio de negociaciones. Eludió precisar si esa negativa tiene que ver con las supuestas presiones de la patronal hotelera, que ven en las viviendas vacacionales una competencia desleal. «Esa pregunta deben hacérsela al Gobierno».

Bueno añadió otra peligrosa consecuencia para los ayuntamientos. Como la nueva ley deposita en las corporaciones municipales toda la carga administrativa derivada de la regulación de las viviendas vacacionales y serán estas las que denegarán que puedan seguir operando como tal, serán los ayuntamientos los que se expondrán a indemnizaciones millonarias en cuanto los particulares reclamen sus derechos en los tribunales.