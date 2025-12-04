La magia de la Navidad llega a Canarias con los sabores Special de ALDI La gama Special de ALDI llega a Canarias con más de 150 propuestas gourmet, incluidas 50 novedades y más de 120 productos por debajo de 5 euros

Con la llegada de las fiestas, ALDI vuelve a acercar la magia de la Navidad a los hogares canarios con una propuesta pensada para disfrutar sin complicaciones y con precios siempre bajos. Su reconocida gama Special, una de las marcas propias más reconocidas de la compañía, regresa a las tiendas del archipiélago con más de 150 referencias, incluidas 50 novedades, diseñadas para ofrecer una experiencia gourmet accesible para todos los bolsillos.

Una Navidad con sabor canario: calidad y ahorro para todos los hogares

Las familias canarias viven la Navidad con una mezcla de tradición, cercanía y celebraciones muy compartidas, y en este contexto la planificación juega un papel fundamental. Según la séptima edición del Informe sobre las compras navideñas en España de ALDI, casi 9 de cada 10 hogares organizan sus compras con antelación, aprovechando ofertas y diseñando menús previos para disfrutar de las fiestas sin preocupaciones. En este contexto, la gama Special de ALDI se presenta como un aliado ideal, ofreciendo productos gourmet que combinan calidad, sabor y siempre a precios bajos.

La confianza de compra también es determinante en esta época del año. De hecho, más de la mitad de los españoles (52%) elige su supermercado habitual para hacer la compra de Navidad, una tendencia que se refleja con fuerza en el archipiélago. La proximidad, la comodidad y la relación calidad-precio hacen que los consumidores canarios elijan opciones que les resultan familiares y fiables. En este sentido, 1 de cada 4 hogares opta por marcas propias para optimizar el presupuesto sin renunciar a la calidad, lo que posiciona a la gama Special de ALDI como una alternativa especialmente atractiva para estas fechas.

Más de 150 productos Special: tradición, innovación y mucho sabor

La gama Special está pensada para facilitar la preparación de comidas y cenas completas, desde los entrantes hasta los postres. Más de 120 productos de la gama cuestan menos de 5 euros y casi 60 están por debajo de 3 euros, reafirmando el compromiso de ALDI por ofrecer calidad premium accesible para todos los hogares canarios en estas fiestas.

Entre sus propuestas más destacadas se encuentran las cremas y sopas de pescado y marisco, perfectas para abrir cualquier menú navideño, junto a carnes asadas y elaboraciones premium como el costillar a la naranja y cilantro, una de las novedades destacadas de esta edición.

Para endulzar las cenas navideñas en familia, Special combina tradición e innovación, incorporando dulces como las rocas de chocolate blanco con pistacho o las de chocolate con leche y galleta speculoos, que se suman a los clásicos de siempre y amplían las posibilidades a la hora de cerrar las celebraciones con un toque especial.

La propuesta se completa con los dulces y turrones Flor de Navidad, que llegan a Canarias con más de 30 referencias, incluyendo variedades certificadas Fairtrade Cocoa como mango, dulce de leche o tres chocolates con galleta. A ellos, se incorporan los esperados Panettones Special, disponibles con chocolate o con pasas. Elaborados con mantequilla y masa madre, ofrecen una miga suave, un sabor intenso y un precio irresistible de 9,99 euros la unidad.

Ampliar Tradición, sabor y proximidad: así acerca ALDI los productos canarios a las mesas en Navidad Como cada Navidad, ALDI refuerza su compromiso con el producto de proximidad en Canarias, llevando calidad y sabor local a las mesas navideñas. La compañía colabora actualmente con más de 50 proveedores del Archipiélago, lo que ha permitido aumentar más de un 35% las compras a productores locales en los últimos tres años.

El dulce más esperado: el roscón de nata Special llega a Canarias

El Roscón de Reyes es uno de los grandes protagonistas de la Navidad en España, y Canarias no es la excepción. Según el último informe de ALDI, 8 de cada 10 familias lo compran cada año, con el de nata como claro favorito para el 50% de los hogares. Además, el 43% de los españoles elige el supermercado para adquirirlo, sobre todo por su buena relación calidad-precio.

Este año, ALDI presenta en Canarias su Roscón de nata Special, con una receta perfeccionada que combina nata 100% auténtica, mantequilla y masa madre. Su textura tierna y esponjosa, aromatizada con agua de azahar y ralladura natural de naranja y limón, lo convierten en un imprescindible para cerrar las celebraciones. Todo ello por sólo 7,79 euros.

4 de cada 10 hogares canarios confían en la opción de compra de ALDI

Desde su llegada a Canarias en 2022, la compañía ha consolidado su presencia con 16 tiendas y más de 20.500 m² de sala de ventas, impulsando además el empleo local con un equipo de más de 300 trabajadores y trabajadoras.

Su surtido centrado en el descuento ha favorecido que cerca de 4 de cada 10 hogares canarios ya hayan comprado en ALDI. De hecho, solo entre enero y septiembre, las promociones semanales de la cadena han supuesto un ahorro estimado de 1.100 euros para las familias del archipiélago.

En plena expansión y con más de 480 tiendas en España, ALDI se ha convertido en una opción cercana y accesible a los hogares españoles. Actualmente, más de 7,7 millones de clientes confían en la cadena para realizar su compra habitual.