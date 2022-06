Los bomberos de Gran Canaria ultiman el campeonato nacional

2

Tipos de atrapamiento. En cuanto a los tipos de atrapamiento, son tres: el 'mecánico', cuanto la puerta no se abre, por ejemplo, el 'físico tipo 1' cuando una lesión impide a la persona salir o existe el riesgo de que se produzca una mayor en la extracción, y el 'físico tipo 2', cuando la deformidad del vehículo atrapa a la persona. Siempre se ponen en marcha dos planes de excarcelación, el primero para la extracción rápida en caso de persona inestable en cuanto se logre crear el orificio necesario, y el segundo para la extracción por un espacio mayor y más seguro si la estabilidad de la persona lo permite, incluso quitando el techo si puede ser. Si pasa de estable a inestable es rápidamente extraída por el orificio inicial. En tanto llegan las ambulancias, la valoración y atención puede correr a cargo de un bombero con conocimientos sanitarios en lo que el resto trabaja en la excarcelación. Este miembro del equipo se mantiene junto a la persona en todo momento, en ocasiones también porque el personal sanitario no puede acceder al vehículo. Tras la atención física, le dispensa atención sicológica para tranquilizarla, explicarle la situación y no dejarla sola en ningún momento. Y desde luego no oirá que durante la maniobra se refieran a ella como «la víctima», sino por su nombre, ocupante o cualquier otra para evitarle una afección anímica aún mayor.