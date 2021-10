Los bomberos de San Bartolomé dejan de hacer horas extra

Más de la mitad de los bomberos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana han acordado dejar de hacer horas extra desde el pasado uno de enero. Esta decisión puede traer consigo que en lugar de los 6 efectivos que debe haber como mínimo por turno (cinco bomberos y un cabo) pasen a solo 4. Este lunes, sin ir más lejos, había cinco, pero ningún cabo. Estos 17 trabajadores de los 26 que actualmente conforman la plantilla se plantan así ante el «abandono» sistemático al que dicen estar siendo sometidos por la corporación local.

La lista de agravios con el cuerpo es larga. Entre los déficit que arrastran es clave la falta de personal. Fuentes de este cuerpo de emergencias sostienen que hacen falta al menos otros seis bomberos más. De los 26 actuales, hay cinco que no están operativos, cuatro por baja laboral y otro que está ahora en cuarentena por protocolo covid, por lo que la plantilla efectiva es de solo 21. En 2017 entraron 12, pero desde entonces se han jubilado cinco.

También les preocupa la interinidad de toda la cadena de mandos, pues desde el jefe del cuerpo a los cabos, todos ejercen de manera accidental. Tampoco entienden que en la plantilla solo haya previstas plazas para 3 cabos cuando deberían ser 4.

La «dejación municipal» con el servicio se plasma igualmente en deficiencias en los recursos materiales de que disponen. Se quejan de que hace un año que tienen fuera de servicio un camión autoescala adquirido en 2017 porque no ha pasado la revisión a la que debe someterse de forma periódica. Y de que en 2019 el Ayuntamiento compró otro de primera salida, pero sin dotación de materiales, por lo que solo lo usan para llevar agua. Otro problema es que los epi con los que operan no se revisan, como les pasa con los de trabajos en altura, o con los equipos de respiración. Cuando no, añaden, están obsoletos o caducos, como las camillas, los cojines de aire comprimido (elevadores) o los trajes para actuar en casos de covid. Critican, además, el estado de abandono de las instalaciones, con «baños que dan pena» y la ausencia de un servicio de limpieza propio. «Conseguimos casi de favor que venga dos veces en semana la empresa que limpia otras instalaciones municipales».

La edil de Bomberos, Inés Rodríguez, entiende las reclamaciones del cuerpo, pero aclara que sus demandas dependen ahora de otras concejalías, aquejadas también de falta de personal. Informa de que ya se adjudicó por 104.000 euros la compra de nuevos uniformes y que está pendiente de Contratación los pliegos para adquirir materiales para el servicio por 130.000 euros. También recuerda que en las dos ofertas públicas de empleo en marcha hay previstas plazas de bomberos.