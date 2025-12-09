Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paneles solares de la nueva planta fotovoltaica de la Bodega Insular, en San Mateo. C7

La Bodega Insular de Gran Canaria estrena su planta fotovoltaica

La instalación cubrirá el 100% del consumo eléctrico del inmueble de San Mateo y abastecerá a 40 vecinos de la comunidad energética local

CANARIAS7

San Mateo

Martes, 9 de diciembre 2025, 17:17

Comenta

El Consejo Insular de la Energía inauguró este martes una planta fotovoltaica de autoconsumo de 70 kilovatios sobre la cubierta de la Bodega Insular, ubicada en la Vega de San Mateo.

La instalación permitirá una producción anual estimada de entre 110.000 y 125.000 kilovatios hora de energía renovable, lo que evitará la emisión de alrededor de 50 toneladas de CO2 cada año, lo que equivale a la plantación de 3.718 árboles.

La planta incluye 140 paneles solares que suman una potencia pico de 79,8 kilovatios y permitirán cubrir el 100% del consumo eléctrico del inmueble que gestiona el Cabildo.

Esta instalación estratégica también permitirá el abastecimiento de hasta 40 hogares vinculados a la comunidad energética local, que se beneficiarán de una reducción significativa en su factura eléctrica y de un modelo de generación compartida y participativa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Practicaron sexo en el trabajo, pero eso no justifica el despido
  2. 2 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  3. 3 Cuando es imposible, es imposible
  4. 4 Tejeda es finalista de Juntos Brillamos Más, de Ferrero Rocher
  5. 5 La cementera tiene doce meses para liberar el muelle desde que presente el plan de desalojo
  6. 6 La viñeta de Morgan de este martes 9 de diciembre
  7. 7 Pillan a un taxista en Triana circulando bajo los efectos de las drogas, con la ITV vencida y con estupefacientes escondidos en el coche
  8. 8 La Aemet advierte de cambios en el tiempo en Canarias
  9. 9 Atacó presuntamente a su vecino con tres cuchillos y le asestó siete puñaladas en Gáldar: piden nueve años de cárcel
  10. 10 Tres hombres, acusados de transportar en una lancha cerca de Gran Canaria más de una tonelada de cocaína: el valor alcanzaría los 40 millones de euros

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La Bodega Insular de Gran Canaria estrena su planta fotovoltaica

La Bodega Insular de Gran Canaria estrena su planta fotovoltaica