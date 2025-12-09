La Bodega Insular de Gran Canaria estrena su planta fotovoltaica La instalación cubrirá el 100% del consumo eléctrico del inmueble de San Mateo y abastecerá a 40 vecinos de la comunidad energética local

Paneles solares de la nueva planta fotovoltaica de la Bodega Insular, en San Mateo.

CANARIAS7 San Mateo Martes, 9 de diciembre 2025, 17:17

El Consejo Insular de la Energía inauguró este martes una planta fotovoltaica de autoconsumo de 70 kilovatios sobre la cubierta de la Bodega Insular, ubicada en la Vega de San Mateo.

La instalación permitirá una producción anual estimada de entre 110.000 y 125.000 kilovatios hora de energía renovable, lo que evitará la emisión de alrededor de 50 toneladas de CO2 cada año, lo que equivale a la plantación de 3.718 árboles.

La planta incluye 140 paneles solares que suman una potencia pico de 79,8 kilovatios y permitirán cubrir el 100% del consumo eléctrico del inmueble que gestiona el Cabildo.

Esta instalación estratégica también permitirá el abastecimiento de hasta 40 hogares vinculados a la comunidad energética local, que se beneficiarán de una reducción significativa en su factura eléctrica y de un modelo de generación compartida y participativa.