Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Puestos de venta ambulante en Teror C7

El 'Black Teror' ofrece este sábado grandes descuentos sacando los comercios a la calle

El próximo sábado 8 de noviembre una veintena de establecimientos ofrecerán sus productos con importantes rebajas por las inmediaciones de la villa mariana

CANARIAS7

CANARIAS7

Teror

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:25

Comenta

Los comercios de Teror se adelantan esta semana al Black Friday con una jornada especial de 'Black Teror' el sábado 8 de noviembre, donde una veintena de establecimientos del casco de Teror saldrán a la calle en carpas para ofrecer sus productos con grandes descuentos. La jornada estará animada con la música en vivo de Javier Cedrés y Ángel Bordón, además de contar con talleres infantiles.

Durante la jornada se podrá disfrutar de talleres infantiles en la calle Nueva, a partir de las 11.00 horas, y en la calle Real de la Plaza, a las 14.00 horas. De 15.00 a 17.00 horas actuará Javier Cedrés en la calle Nueva, y de 16.00 a 18.00 horas las calles del Casco se animarán con la música itinerante del saxofonista Mr Bordón. La calle Nueva permanecerá cerrada al tráfico este día, de 10.00 a 20.00 horas. Durante el cierre de la calle, estará habilitado junto a Correos un estacionamiento reservado para la farmacia de guardia.

La Asociación Empresarial de Teror (ASETEROR), presidida por Abián Benítez, con el apoyo de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Teror, que dirige la edil Ylenia Sánchez, anima a la ciudadanía a realizar en Teror sus compras previas a la Navidad, enmarcadas en el Black Friday, al que Teror se ha adelantado durante toda la semana.

Este evento comercial trata de impulsar el comercio local y el producto de cercanía, invitando a la ciudadanía a realizar sus compras en el municipio, disfrutando de la Zona Comercial Abierta de Teror y al mismo tiempo de la cultura y diversión. Muchos establecimientos del municipio se suman a esta campaña comercial, que se desarrollará con descuentos importantes en los productos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un chorro polar llega en cuestión de horas y la Aemet ya avisa a Canarias del cambio radical
  2. 2 Cierran al baño las playas de Vargas, Melenara, San Agustín y Las Burras por contaminación marina
  3. 3 Estos son los canarios que están en la lista Forbes 2025 de los más ricos de España
  4. 4 Evacúan en helicóptero a una persona tras precipitarse desde un edificio en Gáldar
  5. 5 Ni ratas ni cucarachas: la mayor plaga de Las Palmas de Gran Canaria viene por el aire
  6. 6 Casa Fataga se cierra por ser un peligro
  7. 7 Canarias se sofoca: la Aemet avisa del golpe de 34º grados y calima pero ya pone fecha de fin
  8. 8 La red del narcotraficante José el del Buque tenía felinos salvajes de manera ilegal en Gran Canaria
  9. 9 Controlado un incendio declarado en Valleseco tras afectar a unos 2.000 metros cuadrados de vegetación
  10. 10 Cocina mediterránea y encanto total: así es Noema, el restaurante que triunfa en Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El 'Black Teror' ofrece este sábado grandes descuentos sacando los comercios a la calle

El &#039;Black Teror&#039; ofrece este sábado grandes descuentos sacando los comercios a la calle