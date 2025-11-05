El 'Black Teror' ofrece este sábado grandes descuentos sacando los comercios a la calle El próximo sábado 8 de noviembre una veintena de establecimientos ofrecerán sus productos con importantes rebajas por las inmediaciones de la villa mariana

Los comercios de Teror se adelantan esta semana al Black Friday con una jornada especial de 'Black Teror' el sábado 8 de noviembre, donde una veintena de establecimientos del casco de Teror saldrán a la calle en carpas para ofrecer sus productos con grandes descuentos. La jornada estará animada con la música en vivo de Javier Cedrés y Ángel Bordón, además de contar con talleres infantiles.

Durante la jornada se podrá disfrutar de talleres infantiles en la calle Nueva, a partir de las 11.00 horas, y en la calle Real de la Plaza, a las 14.00 horas. De 15.00 a 17.00 horas actuará Javier Cedrés en la calle Nueva, y de 16.00 a 18.00 horas las calles del Casco se animarán con la música itinerante del saxofonista Mr Bordón. La calle Nueva permanecerá cerrada al tráfico este día, de 10.00 a 20.00 horas. Durante el cierre de la calle, estará habilitado junto a Correos un estacionamiento reservado para la farmacia de guardia.

La Asociación Empresarial de Teror (ASETEROR), presidida por Abián Benítez, con el apoyo de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Teror, que dirige la edil Ylenia Sánchez, anima a la ciudadanía a realizar en Teror sus compras previas a la Navidad, enmarcadas en el Black Friday, al que Teror se ha adelantado durante toda la semana.

Este evento comercial trata de impulsar el comercio local y el producto de cercanía, invitando a la ciudadanía a realizar sus compras en el municipio, disfrutando de la Zona Comercial Abierta de Teror y al mismo tiempo de la cultura y diversión. Muchos establecimientos del municipio se suman a esta campaña comercial, que se desarrollará con descuentos importantes en los productos.

