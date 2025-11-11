La biblioteca de Arnao acoge la presentación del libro 'Cuadrar el círculo' Antonio Quintana aborda «el nacionalismo a raíz de la crisis de Nueva Canarias»

CANARIAS7 Telde Martes, 11 de noviembre 2025, 20:47

La Biblioteca Muncipal Saulo Torón de Arnao acoge este jueves 13 de noviembre, a las 19.00 horas, la presentación del nuevo libro 'Cuadrar el círculo. El nacionalismo a raíz de la crisis de Nueva Canarias', del periodista y escritor Antonio Quintana. Incluye 80 escritos suyos sobre análisis y compromiso político y cristiano.

La publicación ofrece seis capítulos: el contexto canario y la evolución del nacionalismo; la crisis de Nueva Canarias, de cuyo partido se dio de baja el 28 de marzo; respuestas a su carta abierta a la militancia; editoriales del programa Mundo Obrero Hoy de la emisora La Diocesana de Canarias; entrevistas a fondo a ponentes de la Escuela de Formación Socio Política y Fe Cristiana; y escritos sobre la Iglesia y la HOAC, donde milita desde 1983.

El acto, que presentará el concejal de Cultura de Telde y consejero de Gestel, Juan Martel, contará con la participación de Antonio Quintana, quien fue redactor de La Provincia en la ciudad de 2000 a 2002, y el periodista redactor de Canarias7, el teldense Gaumet Florico, quien entrevistará al autor y moderará el diálogo posterior. La presentación de 'Cuadrar el círculo' es abierta.

La de la biblioteca de Arnao es la tercera presentación de la publicación, tras la del Gabinete Literario, el 7 de octubre, con la asistencia de 150 personas, y la de Arrecife el 28 de octubre, ante 60 personas. En ambos actos tuvo buena acogida, y agradece a la Concejalía de Cultura de Telde su invitación.

Antonio Quintana, que residió 15 años en Valderrama y su familia es del Calero y La Montañeta, es autor de 'El cielo en la tierra. Escritos sobre la identidad canaria'; 'Altavista, un barrio cosmopolita de Arrecife'; y 'Pepe Suárez, constructor de utopía y fraternidad', que nació en Lomo Magullo y trabajó en el Ayuntamiento teldense. También ha sido el coordinador de los libros colectivos 'La huella del Concilio en Canarias. Medio siglo del Vaticano II'; 'Cristian@s en la izquierda. 25 testimonios de compromisos sociopolíticos'; y 'Nuevo Testamento Inclusivo y Canario'.

Todos los títulos citados han sido publicados por Mercurio Editorial.