San Bartolomé pospone el desalojo de los acampados en el palmeral

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha decidido posponer sine die, hasta nueva fecha, el desalojo de la decena de personas que vive en chamizos adaptados bajo los grandes tarajales existentes dentro del palmeral de la Charca, justo en la trasera del Gran Hotel Residencia. En principio, efectivos de la Policía Local les habían dado de plazo hasta hoy, pero una llamada de la consejera regional de Derechos Sociales, Noemí Santana, que se interesó por las alternativas habitacionales que se les ofrecería a los desalojados, propició el aplazamiento.

Los afectados respiraron tranquilos. Pasaban los días y no terminaban de tener claro si al final los policías locales iban o no a regresar para cumplir con la orden de la que les informaron la semana pasada. Entonces el Ayuntamiento, que justifica la medida al entender que ese lugar no es digno para vivir y que los allí alojados deben entrar en la rueda del sistema de ayudas sociales, logró que cuatro abandonaran el palmeral, cuyas escasas pertenencias fueron retiradas.

Pero allí se quedaron Loli Lourido, que lleva algo más de un mes bajo un tarajal tras ser desahuciada de una vivienda de alquiler en El Tablero, Otto Bomberg, que lleva ocho años, o Franchesco Marinani, que lleva 3 meses. No tenían ni tienen a dónde ir y pidieron algo más de tiempo. Querían soluciones reales y no tenían claro que se las fueran a dar.

Reunión con Noemí Santana

Por lo pronto, han ganado cierto margen. La llamada este martes de Santana, que se ofreció a cooperar con el Ayuntamiento en la búsqueda de alternativas para estas personas, precipitó el aplazamiento del desalojo. Santana mantuvo una conversación telefónica con el edil de Seguridad, Samuel Henríquez, y pactaron una agenda común de cara a una posible hoja de ruta. De entrada, se emplazaron para una reunión telemática la semana próxima, en la que, en principio, participarían también la alcaldesa, Conchi Narváez, y la edil de Política Social, Mercedes Díaz. Y también se comprometió a visitar el municipio. La idea es que cuando sean desalojados tengan ya un techo bajo el que cobijarse.