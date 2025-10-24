Baño de moda en el paraíso grancanario ExpoMeloneras se llena de color con firmas como Ágatha Ruiz de la Prada o Dan Ward, marcando tendencias para el próximo verano 2026

Paula F. Rodríguez-Borlado San Bartolomé de Tirajana Viernes, 24 de octubre 2025, 20:29

El sol, la arena y la moda volvieron a encontrarse en el sur de Gran Canaria con una nueva edición del Gran Canaria Fashion Swim, el evento que convierte a Maspalomas en epicentro internacional de la moda de baño. Diseñadores consagrados y nuevas promesas del sector se dan cita este fin de semana en Expomeloneras, donde la creatividad, la sostenibilidad y la identidad isleña marcan tendencia para el verano 2026.

Este certamen, impulsado por el Cabildo de Gran Canaria a través de su programa de moda Gran Canaria Moda Cálida, se ha consolidado como uno de los escaparates más importantes del sector en Europa, atrayendo a medios especializados, compradores y amantes del diseño de todo el mundo. La pasarela no solo celebra la moda de baño, sino también el talento creativo de las islas y su proyección internacional.

En ExpoMeloneras no podían imaginar otra manera de dar paso al fin de semana que con otra dosis de diseños en la tercera jornada del Gran Canaria Fashion Swim. Hasta allí se desplazaron en la tarde del viernes los amantes de la moda con la finalidad de disfrutar de un ambiente único en un lugar irremplazable. Porque, ¿qué mejor escenario que Maspalomas, con su luz y su espíritu playero, para descubrir las nuevas tendencias en ropa de baño del próximo verano 2026?

El segundo día de desfiles promete una jornada marcada por la elegancia, la creatividad y la diversidad de estilos que definen el espíritu del verano. Ágatha Ruiz de la Prada desfiló con su inconfundible explosión de color y optimismo, reinventando su icónico vestido Menina en clave acuática para celebrar la alegría y la sostenibilidad.

Arantxa Arenas llevará a la pasarela Diosas del Mar, una colección que exalta la fuerza interior y la conexión con la naturaleza a través de diseños que mezclan sensualidad, simbolismo y conciencia ética. Bohodot apostará por la serenidad mediterránea con Raíces del Sol, una propuesta de líneas suaves y detalles artesanales que encarna el lujo natural y el ritmo pausado del verano.

La firma Dan Ward presentará una colección sofisticada que transita del día a la noche, inspirada en la estética japonesa y elaborada en Italia, combinando sobriedad, calidad y elegancia atemporal. Macaed ofrecerá una oda al verano eterno con prendas de lino y trajes de baño sostenibles que evocan la luz del Mediterráneo y el Caribe. Mare Far Niente propondrá un Viaje a la Calma, donde las formas fluidas y los tonos naturales transmiten bienestar y serenidad.

Modelos desfilando con diferentes diseños de Moda Cálida. Arcadio Suárez

Melissa Odabash, con más de dos décadas de trayectoria, celebrará el glamour del estilo resort con una colección que une nostalgia y sofisticación contemporánea. Finalmente, Palmas cerrará el día con Zodiac, una propuesta inspirada en las constelaciones y el universo, donde los signos del zodiaco se transforman en diseños tridimensionales que fusionan arte, ciencia y moda.

Mañana, la pasarela continuará con nuevas propuestas que prometen sorprender por su frescura, creatividad y espíritu innovador. Subirán al escenario firmas como Sirago, Patricia Caro, Mr&Design, Sandra Jaurrieta, Pomeline, Mommy Loves, Banana Moon, Agüita Swimwear, San Juan, Miss Bikini, Fiona Ferrer y Maldito Sweet, completando un cartel diverso que combina talento emergente, moda internacional y la energía vibrante que define a Gran Canaria como capital de la moda de baño.