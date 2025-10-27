El Ayuntamiento de Valsequillo devuelve 540.000 euros destinados a mejorar los barrios Asamblea Valsequillera critica la pésima capacidad de gestión evidenciada por el actual grupo de gobierno y el alcalde resalta que «existe el compromiso firme del Cabildo para reprogramar las ayudas»

Rafael Falcón Valsequillo Lunes, 27 de octubre 2025, 17:33 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Valsequillo (Asba-CC) tendrá que devolver al Cabildo de Gran Canaria más de 540.000 euros correspondientes a dos subvenciones concedidas por la institución insular en diciembre de 2022. Así se lo ha comunicado el Cabildo a la institución que dirige Francisco Atta, tal y como ha destacado Asamblea Valsequillera.

Los fondos estaban destinados a la mejora de los barrios a través de dos proyectos: «Adecuación y Mejora de Plazas en tu barrio» dotado con 300.000 euros y «Embelleciendo tu barrio» con 400.000 euros. Las subvenciones se ingresaron en enero de 2023 con un plazo de ejecución de un año (enero de 2024). Sin embargo, el ayuntamiento no realizó las obras en el plazo previsto por lo que solicitó al Cabildo una prórroga de un año, a la que accedió la institución que dirige Antonio Morales. Vencida la ampliación del segundo plazo, el grupo de gobierno sólo pudo justificar el 33% del total de los proyectos.

Como consecuencia de este incumplimiento reiterado, el Ayuntamiento de Valsequillo deberá devolver 491.000 euros de las subvenciones no justificadas, a los que se suman otros 49.800 euros en concepto de intereses de demora, lo que suma un total de 540.000 euros.

«Esta situación es inadmisible. Con esos fondos se podrían haber realizado mejoras muy importantes en nuestros barrios. Lamentablemente no se trata de un hecho aislado. A mediados de 2024 este grupo de gobierno devolvió un millón de euros, más 210.000 euros en intereses al Consejo Superior de Deportes por no ejecutar en plazo las obras del Centro de Tecnificación», denuncia el líder de la oposición, Juan Carlos Atta.

El alcalde Francisco Atta ha manifestado que «el Ayuntamiento ya trabaja con el consejero insular de Cooperación para que esos recursos vuelvan a ser destinados al municipio en actuaciones del mismo tipo», añadiendo que el procedimiento de devolución «es un trámite administrativo habitual» y que existe el compromiso firme del Cabildo para reprogramar las ayudas.

En el grupo de gobierno ha generado sorpresa que esta información la tenga la oposición.