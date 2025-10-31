El Ayuntamiento de Teror espera que el velatorio esté completamente operativo «la próxima semana» El concejal de Cementerios, Josué Déniz, asegura que se han encontrado «con algún que otro contratiempo» en la instalación del aire acondicionado

David Rodríguez Medina Teror Viernes, 31 de octubre 2025, 05:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Teror espera que el velatorio municipal vuelva a estar de nuevo en funcionamiento al completo la próxima semana. Al menos así lo asegura el concejal de Cementerios, Josué Déniz, quien afirma que, en relación a las obras de sustitución de los equipos de aire acondicionado, tanto de la sala de familiares como en la parte donde se encuentran los difuntos, «hemos sufrido algún que otro imprevisto, pero creemos que en los próximos días los familiares podrán velar a sus seres queridos sin ningún problema».

Uno de los inconvenientes que ha provocado la demora del funcionamiento al completo del tanatorio municipal se debe a que «uno de los equipos vino defectuoso porque se llevó un golpe en el traslado y no se pudo instalar, por lo que hemos tenido que volver a pedirlo y esperar a que nos llegue desde la península», explica Déniz. De la misma manera, si todo transcurre según lo previsto, «el nuevo aparato debería llegar a final de esta semana o principios de la otra por lo que creemos que en breve ya estarán las dos salas funcionando», indica.

Mientras tanto el Ayuntamiento ha habilitado la sala en la que ya se ha sustituido el aparato de aire acondicionado y queda a expensas de la conclusión de la instalación para tener operativas todas las salas. El edil de la villa mariana argumenta que «en este tiempo en el que solo ha habido una sala operativa no hemos tenido grandes problemas, puesto que no suelen coincidir dos fallecidos a la vez en el pueblo».

El pasado agosto, el Consistorio tuvo que cerrar el tanatorio debido a la avería en el sistema de aire acondicionado, obligándolo a actuar con rapidez debido a que ocurrió durante el periodo veraniego. Pese a que poco tiempo después se pudo volver a abrir, el Ayuntamiento decidió mejorar el sistema de refrigeración al completo con equipos más modernos, ya que «muchas de las instalaciones estaban deterioradas y ya era hora de renovarlas para no tener que estar haciendo apaños a cada rato», señala el concejal de Cementerios.

Realizar todo este procedimiento ha provocado que «tengamos que hacer una parada técnica» puesto que en el proceso «se ha tenido que sacar canalizaciones, volver a montar equipos y habilitar todos los conductos», cuenta Déniz. Ese ha sido el principal motivo, según comenta Déniz, del cierre temporal del velatorio.

En este tiempo en el que el tanatorio ha estado inoperativo para proceder a la sustitución y mejora del equipamiento de refrigeración, los familiares de los fallecidos han podido velarlos en el tanatorio de San Miguel, con la posterior inhumación en el cementerio municipal.

Temas

Teror