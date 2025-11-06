El Ayuntamiento de Santa Lucía mantiene el cierre parcial de la zona de El Yodo por restos de pienso marino Los análisis descartan contaminación por fuel o bacterias y apuntan a residuos de acuicultura como origen del incidente

Cristina González Oliva Santa Lucía de Tirajana Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:34 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha decidido mantener el cierre parcial de la playa de Rocas Negras, que también afecta al área conocida como El Yodo, tras conocer los resultados de los análisis realizados en las últimas horas. La zona se cerró ayer por prevención.

Según la información remitida por el área, los datos descartan la presencia de contaminación por fuel o de origen microbiológico, lo que confirma que no existe riesgo sanitario directo para la población. No obstante, los técnicos apuntan que el material detectado en la superficie del agua y en la orilla corresponde a restos de pienso para peces, posiblemente procedentes de vertidos de acuicultura registrados en los últimos días en la costa de Telde.

El Ayuntamiento mantiene de forma preventiva el cierre al baño mientras se completa la limpieza y se realizan nuevas tomas de muestras para asegurar la calidad del agua antes de reabrir la zona al público.