El Ayuntamiento resuelve el contrato que regulaba las zonas azules en Vecindario

El Ayuntamiento resolvió días atrás el contrato por el que en su día encomendó a una empresa la gestión y cobro de los aparcamientos en zona azul en Vecindario. El edil de Recursos Humanos y portavoz de Fortaleza, Pedro Sánchez, explica que el gobierno se vio obligado a tomar esa decisión para poner fin a «una irregularidad: la empresa ya no existía y era una persona, que había sido encargado de esa entidad, la que estaba gestionando el servicio». Así pues, el Ayuntamiento rescindió el contrato, por lo que ahora nadie cobra la zona azul. Desde AV acusan al gobierno local de que con esta medida han obligado a despedir a 25 trabajadores discapacitados que prestaban este servicio. Pero el Ayuntamiento aclara que no hubo despido porque no había empresa y subraya que busca la fórmula de reincorporar a esos trabajadores cuando se restaure el servicio.