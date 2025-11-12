Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El Ayuntamiento de Moya inicia la implantación del contenedor marrón

Este quinto contenedor, destinado a la materia orgánica, se instalará en el municipio en las próximas semanas

Moya

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:01

El Ayuntamiento de la villa de Moya, a través de la concejalía de Residuos y Medio Ambiente, impulsará la recogida del biorresiduo, mediante la instalación de contenedores marrones, que funcionarán con una tarjeta electrónica, en la vía pública. En ellos se deben depositar restos de comida como carne, pescado, fruta y verdura, entre otros, así como residuos del día a día como el papel de cocina, restos de infusiones y cafés, o pequeños restos vegetales como plantas y hojas.

La implantación de este quinto contenedor comenzará por los grandes productores, que se corresponde, principalmente, con establecimientos de restauración para continuar ampliándose a todos los vecinos y vecinas que soliciten voluntariamente su adhesión al programa. Los contenedores situados en las aceras estarán limitados exclusivamente a los usuarios y usuarias adheridas a la campaña a los que se les proporcionará un kit con bolsas y la correspondiente llave del contenedor. El objetivo es garantizar el compromiso con el sistema de reciclaje ya que cualquier residuo inadecuado que se deposite en el contenedor puede contaminar todo su contenido. Una vez recogido, el biorresiduo se destinará a la producción de abono para las plantas y la restauración de suelos.

La información de la campaña y todos los detalles para adherirse a la misma, además de su funcionamiento, se irán publicando en los próximos días en los canales oficiales del ayuntamiento. La campaña cuyo objetivo principal es apoyar la implementación de la normativa de residuos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de la consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias se desarrollará de la mano de ACHIGEA y Ayagaures Medioambiente, del Grupo Pérez Moreno.

