El Ayuntamiento de Arucas reduce el horario de cobro en las zonas azules

La obligación de pago pasará a ser a partir de las 9.00 horas | Continúan las tarifas anuales para residentes y comerciantes

David Rodríguez Medina

David Rodríguez Medina

Arucas

Viernes, 7 de noviembre 2025, 05:30

El Ayuntamiento de Arucas ha tomado la decisión de reducir en una hora el horario para cobrar en las zonas de estacionamiento azul, siendo la nueva franja donde será obligado el pago al aparcar desde las 9.00 horas de la mañana -antes comenzaba a las 8.00 horas- hasta las 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes, mientras que los sábados el horario será de 9.00 a 14.00 horas. Las tarifas para los residentes y comerciantes se mantienen igual que hasta ahora.

La ordenanza donde se aplicará este cambio y que fue aprobada en el pleno ordinario del pasado 31 de octubre estará disponible para consulta pública en la página web del Ayuntamiento. El concejal delegado de Tráfico, Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Arucas, Marcelo Afonso, señala que «esta ordenanza se basa en una modificación del reglamento, puesto que ya estaba obsoleto y era necesario adaptarlo a los nuevos tiempos».

La principal razón por la que el órgano municipal ha decidido modificar y dejar la franja de 8.00 a 9.00 horas sin establecer una obligación de pago es para «tener en cuenta a las personas que vienen al centro de salud y para que los padres puedan dejar a los niños de manera más cómoda en los colegios», explica Afonso. La razón, matiza el concejal, por la que no habían querido cambiarla es porque «había funcionado estupendamente de esta manera».

Además, los residentes y comerciantes no ambulantes podrán seguir disfrutando de la tarifa que les permite poder estacionar por un máximo de dos horas al día por un importe de 36,06 euros al año. Para poder hacer uso de ella tendrán que presentar la documentación correspondiente en el Ayuntamiento. Además, se mantiene un tiempo límite gratuito determinado para que «los comerciantes puedan descargar y hacer sus gestiones cerca de sus negocios sin problema», comenta el edil.

Cabe recordar que la tarifa mínima a pagar por aparcar en cualquier zona azul del municipio es de 0,15 céntimos y la primera hora prepagada tiene un coste de 0,66 euros, así como 0,78 la segunda hora. El procedimiento consiste en abonar por fracciones de minutos hasta un máximo de dos horas.

Esta medida va enfocada desde el Ayuntamiento de Arucas a seguir contribuyendo en la búsqueda de alternativas que ofrecer a los ciudadanos para estacionar después del inicio de las obras en el recinto ferial, espacio que acogía centenares de coches.

