El CDA y el Ayuntamiento de Arucas no han negociado la reapertura del centro deportivo Por ahora no ha habido ni comisión de seguimiento, ni negociaciones, ni conversaciones. Y eso que «preocupa» el cierre del Centro de Entrenamiento Deportivo Arucas Imagen de archivo del centro municipal de deportes de Arucas, cerrado desde mediados de enero. / C7 PATRICIA VIDANES SÁNCHEZ Arucas Miércoles, 14 abril 2021, 01:00

A mediados de enero el Centro de Entrenamiento Deportivo Arucas (CDA) cerró sus puertas debido al nivel de alerta sanitaria decretado por el Gobierno de Canarias. A día de hoy sigue cerrado. La instalación municipal, explotada por la UTE Pérez Moreno-Mayser en virtud de una concesión administrativa de 30 años concedida en 2008, ha dejado en la calle sin explicación alguna a cientos de usuarios y no ha procedido a la devolución de las cuotas abonadas. De ahí que los propios damnificados se hayan movilizado a través de redes sociales y lanzado un llamamiento en la plataforma change.org. «Usuarios, abonados, trabajadores, ciudadanos de Arucas y demás personas» solicitan que se llevan a cabo cuantas «reuniones y negociaciones sean necesarias entre el Ayuntamiento de Arucas y Pérez Moreno para la inmediata reapertura del Servicio del Centro Municipal de Deportes de Arucas (CDA)».

El alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, afirmó ayer que el asunto «preocupa» mucho al Ayuntamiento, pero también reconoce que por el momento, y tras no reabrir el CDA cuando ya podría hacerlo, no se ha entablado ningún diálogo por ningún medio con la concesionaria.

«Yo no puedo entrar en si abre o cierra, pero sí vamos a intentar garantizar el servicio dentro de la concesión administrativa; otra cosa es que la concesionaria plantee irse», pero por el momento el Ayuntamiento desconoce cuáles son las intenciones de la UTE Pérez Moreno-Mayser.

La concesionaria de la instalación municipal alega desde hace años pérdidas económicas

La última vez que la comisión de seguimiento Ayuntamiento de Arucas-CDA se reunió fue en el mes de septiembre de 2020, señaló el alcalde. «Ahora nos vamos a reunir a final de este mes», un encuentro en el que en principio el primer punto del orden del día no es el cierre del centro deportivo municipal, sino «la memoria de seguimiento» en la que la concesionaria rinde cuentas del año anterior. Pero según señaló el alcalde de Arucas, «ahí veremos lo que plantean oficialmente, por el momento no me han planteado nada».

Eso sí, desde hace años la concesionaria del CDA, que acumula numerosas quejas ciudadanas por su funcionamiento y por el estado de conservación de las instalaciones y de lo que es conocedor el consistorio, «alega pérdidas por desequilibrio económico; veremos lo que dicen nuestros abogados», señaló Juan Jesús Facundo.

«Al ayuntamiento le interesa que tengan actividad, de piscina, rehabilitación y gimnasio. Pero no se puede permitir que me pidan dinero que no se ajusta» a las condiciones de la concesión administrativa. Se refiere así el alcalde de Arucas a una demanda judicial de 8 millones de euros en compensación, algo «desorbitado». Para Facundo, la empresa «ha aprovechado la pandemia y el estado de alarma». Aún así, «deben prestar un servicio».

«Hemos intentado estos años mantener la actividad» del centro municipal de deportes, pero «ellos siempre han alegado desequilibrio económico». A pesar de que en pleno se aprobó una subida de las tarifas «siempre se han quejado, cuando todo el mundo sabía dónde estaba ubicado el CDA, sabían las condiciones y los pliegos eran claros». Con todo, el objetivo del Ayuntamiento de Arucas es «intentar que el CDA sea rentable para la ciudadanía». Asumiendo que «l Ayuntamiento no tiene medios propios» para la explotación de la instalación deportiva deportivo, «que no tenemos personal para dar un buen servicio, hay que velar por su funcionamiento y confiar en que se va a resolver el conflicto». Eso sí, aseveró Facundo, «ellos -en referencia a la empresa concesionaria- están intentando echar las responsabilidades al Ayuntamiento y crear alarma» social cuando deberían «asumir las decisiones que han tomado, erróneas o no».