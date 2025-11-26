Aurora Homes construirá 194 viviendas en El Doctoral con una inversión de 36 millones de euros La promotora impulsa los proyectos Minova, de 106 unidades de venta libre, y Sidoria, de 88 casas de alquiler VPO

CANARIAS7 Santa Lucía de Tirajana Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:31 Comenta Compartir

Aurora Homes, promotora y gestora de cooperativas especializada en vivienda asequible de calidad, aterriza en Gran Canaria para levantar 194 viviendas de obra nueva en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, en concreto en la zona de El Doctoral. Las viviendas proyectadas se repartirán entre dos residenciales: uno destinado a promoción libre (BtS), de 106 viviendas, y otro destinado a alquiler (BtR) bajo régimen VPO, de 88 viviendas. Para el desarrollo de ambos proyectos destinará una inversión de 36 millones de euros.

La ubicación de los desarrollos se encuentra en la calle Garafía, un enclave estratégicamente situado junto a Vecindario con salida a la GC-1, a 12 minutos del aeropuerto y a 30 minutos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en el cordón de localidades que conforman Arinaga, Agüimes, Ingenio, Carrizal o Vecindario, que registran los índices de mayor crecimiento poblacional joven.

La semana pasada, Aurora Homes inició la comercialización de la promoción de 106 viviendas de venta libre. Bajo el nombre de Minova, el residencial integra tipologías de vivienda en planta, áticos con terraza y bajos, algunos con jardín privado; de 1 a 3 dormitorios y salón-cocina integrado, garaje, trastero, con zonas comunes ajardinadas y gimnasio.

Las viviendas mantienen los parámetros de calidad y eficiencia energética de la promotora: aerotermia, gres cerámico y tarima laminada de calidad, cocinas amuebladas y grifería Ecosmart® de Hansgrohe. La licencia de obras de la promoción ya ha sido solicitada y se prevé el inicio de la construcción a finales de 2026 para entrega en el cuarto trimestre de 2028. Los precios parten de 161.000 euros (+IGIC 7%) con garaje y trastero incluidos. Aurora Homes destinará a este proyecto una inversión de 19,5 millones de euros.

88 viviendas de VPO

Con respecto a Sidoria, la promoción de 88 viviendas de alquiler VPO de 1, 2 y 3 dormitorios, Aurora Homes sigue avanzando en su desarrollo. Las obras están siendo ejecutadas por la constructora San José y se prevé que las viviendas estén disponibles para su alquiler a partir del primer trimestre de 2028. Para este proyecto, la promotora destinará 17,2 millones de inversión, de los cuales 2,5 millones corresponden a una subvención del Instituto Canario de Vivienda.

Ignacio Moreno, CEO de Aurora Homes, señala: «Estamos muy satisfechos de contribuir a la creación de vivienda en el sureste de Gran Canaria. Santa Lucía de Tirajana es un enclave estratégico, con fuerte crecimiento demográfico y una necesidad acuciante de vivienda asequible. Con estos proyectos, Aurora Homes reafirma su apuesta por democratizar el acceso a una vivienda con calidad, diseño y sostenibilidad, mediante una estrategia selectiva de identificación de oportunidades reales, en zonas con alto potencial de desarrollo y que reúnen las condiciones necesarias para generar vivienda asequible tanto de forma privada como en formato de colaboración público-privada».

Estos proyectos no son los primeros proyectos de Aurora Homes en Canarias. La promotora opera un residencial de 26 viviendas plurifamiliares en alquiler en Granadilla de Abona (Tenerife), activo desde finales de 2023. En esta misma localidad, finalizó y entregó en 2024 su primera promoción de venta libre, con 64 viviendas entregadas.

Actualmente, cuenta con suelo para desarrollar más de 1.500 viviendas en todo el territorio nacional, de las cuales más de 1.000 se ubican en la Comunidad de Madrid, con foco en los nuevos desarrollos del sureste de la ciudad de Madrid, donde tiene presencia tanto en Los Berrocales –donde está desarrollando más de 300 viviendas– como en Los Cerros –donde cuenta con suelo para desarrollar más de 600 viviendas con algún tipo de protección–. En total, más del 70% del porfolio de suelo de la promotora es vivienda protegida.