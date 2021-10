La Audiencia da la razón al subinspector jefe de la Policía de Guía

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha confirmando el sobreseimiento de la causa contra el subinspector jefe de la Policía Local de Santa María de Guía, Antonio Mederos Hernández, desestimando el recurso de apelación interpuesto por el ex agente de la Policía Local Juan Carlos Sánchez Moreno contra el auto dictado en noviembre del pasado año que acordaba el sobreseimiento provisional de las diligencias. El auto de la Audiencia Provincial estipula que no cabe recurso alguno contra esta nueva resolución e impone las costas procesales al ex agente local.

El auto recoge que no existe el delito de falsedad documental, coacciones, prevaricación y, por último, la imputación de un delito de lesiones «en el que no hay constancia de que el denunciado hubiera actuado de mala fe cuando en su día dio cuenta de lo que en su opinión eran irregularidades en un boletín de denuncia por una infracción de tráfico» en referencia a las irregularidades que el subinspector jefe denunció que habían sido cometidas por el ahora ex agente en el parte de una denuncia de tráfico a una ciudadana.