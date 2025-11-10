La asociación vecinal de Cambalud señala al Ayunttamiento de firgas: «Solo queremos cobrar la subvención que nos prometieron» La presidenta, Nasci Marrero, denuncia varias anomalías en el proceso para solicitar una prestación que fue ofrecida por el propio órgano municipal hace más de año y medio, argumentando «falta de transparencia y comunicación»

Nasci Marrero, presidenta de la asociación vecinal, alza la voz reclamando la subvención que le prometió el Ayuntamiento de Firga havce más de año y medio.

La asociación de vecinos de Cambalud, presidida por Nasci Marero, alza la voz ante la «inacción, falta de transparencia y comunicación» por parte del Ayuntamiento de Firgas, alegando que «solo queremos cobrar la subvención que nos prometieron hace más de año y medio».

En marzo de 2024, según cuenta Nasci, el Ayuntamiento llamó a todos los colectivos, tanto vecinales, culturales y deportivos del pueblo, para anunciarles la concesión de una subvención «de 2.000 euros por participación ciudadana y otros 2.000 por festejos, sin la necesidad de tener que justificarla», relata. Uno de los hechos que más le extrañó a Nasci fue que a la asociación se les hizo llegar documentos «por debajo de la puerta», sin registro oficial ni procedimiento transparente para rellenar la solicitud de la subvención.

Al cabo de unos meses, en septiembre de ese mismo año, el órgano municipal solicitó una memoria de gastos «que no estaba contemplada en las bases iniciales ni comunicada previamente, lo que nos generó una gran inseguridad a las asociaciones», critica Nasci, quien a día de hoy sigue sin comprender la razón por la que a medida que pasaba el tiempo le iban pidiendo documentación que no se había establecido en las bases.

Tras haber presentado la solicitud para obtener la subvención, el 17 de diciembre el Ayuntamiento remitió unas bases por correo electrónico para justificar los gastos por 4.000 euros, «dejándonos tan solo 13 días para preparar todos los documentos, con el trabajo que conlleva, siendo el plazo legal de 15 días».

Nasci, quien volvió a abrir la asociación después de cuatro años cerrada, reclama que «nosotros necesitamos el dinero porque la asociación se está cayendo a cachos». Con más de 40 años desde que se construyó, a día de hoy el local de la asociación presenta desperfectos que van desde el cierre de accesos a los balcones por el deterioro de los mismos hasta los malos olores en los baños por la antigüedad de las tuberías.

Entre esas bases el Consistorio puso como requisito que no se podía presentar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), cuestión que incumplió Nasci, aunque reclama que «al presentar una subvención, si hay algún papel que se ha entregado incorrectamente, el deber del técnico es coger la documentación, revisarla, y si ve algún error comunicárselo a la persona o asociación afectada para que lo pueda subsanar».

Lejos de ello, nunca se le ha comunicado a la presidenta de la asociación de Cambalud que su solicitud estaba incorrecta y, según dice que le han comentado fuentes desde dentro del Ayuntamiento de Firgas, se le va a descontar dinero a la asociación por estos errores en la presentación de la documentación. «Sin que nos hayan dicho nada, hemos pedido en varias ocasiones hacer una rectificación, incluso hemos enviado la documentación al correo del concejal de Participación Ciudadana, pero no hemos recibido respuesta», cuenta.

Actualmente son 90 socios los que componen la asociación y mensualmente cada uno paga 1 euro, «pero desde hace tiempo no llegan ni a 30 las personas que abonan la cuota». Este hecho se debe a que actualmente las actividades de la asociación están bajo mínimos debido a que no tienen suficientes recursos económicos.

Otro de los aspectos que critica Nasci es que ya va por la tercera vez que le piden aportar certificados de la Agencia Tributaria, ya que los entregados previamente han caducado debido a que «el Ayuntamiento no avanza en la tramitación».

Además, no entiende la paralización de los pagos por parte de la Interventora, «sin comunicar a las asociaciones los errores detectados para poder subsanarlos, además de descontarnos dinero de manera unilateral». Esto supone una «vulneración al derecho de las entidades a ser notificadas y a defenderse», argumenta la presidenta de la asociación de vecinos de Cambalud.

«No se leyeron bien las bases»

Por parte del Ayuntamiento de Firgas, el alcalde, Alexis Henríquez, mantiene que «en un momento hubo un fallo en la administración a la hora de interpretar o mirar el expediente», pero a su vez sostiene que «hay asociaciones que no se leyeron bien las bases y la de Cambalud es una de ellas».

Este error lo achaca a que son pocas las personas que trabajan en el Ayuntamiento y «a veces le exigimos demasiado al personal». Según el primer edil, el pasado martes firmó un requerimiento para la asociación porque presentaron una relación de gastos, pero «sin factura ni los ingresos que han recibido». En base a esto, «tienen diez días para presentar la documentación de forma correcta».

De la misma forma, en las bases de la subvención se estableció que las facturas eran hasta 100 euros en efectivo, pero el alcalde en una reunión con las asociaciones y colectivos admitió que «si se pasaba un poco por encima haría la vista gorda el propio Ayuntamiento. «Todo esto fue para incentivar la unión y la cohesión entre la ciudadanía y la institución, ya que en las asociaciones lo normal es cobrar en efectivo», concluye Henríquez.

